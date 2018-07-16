不滿老婆按摩店上班拒回家 妻告夫職業歧視訴離婚

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

一名居住北部地區的男子，因為無法忍受自己太太在「泰式按摩店」工作，與男人在小房間內「肢體接觸」，憤而長期不願意回家；他的妻子則強調店裡沒做「黑的」，純粹是老公對其「職業歧視」而遺棄她，因此告上法院訴請離婚。

這名無法忍受老公長期不回家，且斷絕聯絡的婦人說，店裡有很多位按摩師，包廂明亮寬敞，顧客男女都有，只是「純」按摩，沒有色情，丈夫卻因此離家，多年來她都沒換工作地點、手機，丈夫就是不肯聯絡，簡直就是惡意遺棄。

據《自由電子報》報導，這對夫妻婚後2人就常因瑣事吵架，但引爆點在於洪女到住處附近的泰式SPA按摩館工作，洪夫無法接受，氣憤離家，兩人分居多年。

法院審理時，找來丈夫詢問為何長期不回家，沒有聯絡，他說，老婆想賺比較多錢，堅持做按摩師不願更換工作，但半夜常被叫去工作，與全身脫光、只穿紙內褲的顧客，關在房間裡面，他才會受不了搬走。

法官為查明真相，還找來按摩店的其他按摩師查證，據婦人的同事說，按摩因為要塗油，當然要脫，這是公司規定，每位按摩師都要遵守；不過店裡只是純按摩，絕對沒有「做黑的」。

法官綜合兩方及證人說詞，裁決書指出，婦人的丈夫只因個人偏見，以無法忍受老婆工作內容為由，自行離家，卻無法證明老婆從事不法工作或與顧客有曖昧，其後更不再聯絡、音訊全無，雖然他說不想離婚，但沒任何挽回作為，2人婚姻破綻深，難以回復，洪夫責任較大，因此判准離婚。

(中時電子報)

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