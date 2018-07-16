達美航空重視乘客飛行舒適體驗，完成首架B777-200ER客機改裝

達美航空改裝後B777客機_套房式「達美至臻 商務艙」。圖：業者提供

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「達美至臻商務艙」專屬Tumi盥洗包。圖：業者提供

達美航空於日前開始進行B777機隊的內裝翻新工程，全新改裝的B777客機總計296個座位，包含屢獲大獎的套房式「達美至臻商務艙」、全新的「達美尊尚客艙」以及達美國際線機隊中最寬闊的經濟艙座椅。

首架完成改裝的B777-200ER客機於本月份開始服務於底特律 – 北京航線，其餘7架B777-200ER及10架B777-200LR客機將於2019年底前陸續完成改裝，提供國際線旅客更升級的飛行體驗。

全新改裝後的B777客機特色包括：28個屢獲大獎的套房式「達美至臻商務艙」特別強調旅客的舒適度及私人空間，每個座位均設有滑動式拉門、精心規劃的收納空間、18吋高解析螢幕、專屬Tumi盥洗包內含Kiehls暢銷保養品、更舒適的記憶枕及威斯汀天夢系列寢具。

48個最受歡迎的全新「達美尊尚客艙」，是位於商務艙及經濟艙之間的獨立客艙，座椅配備可調式頭枕和扶手、升降腳踏板及腿靠墊，並提供專屬Tumi盥洗包內含Malin+Goets保養品。

220個經濟艙客位 – 每排9個座位(3-3-3配置)較業界一般每排10個座位更為寬敞舒適。每個座位均設有電源阜，座椅寬度18.5吋是達美航空國際線航班中最寬闊的經機艙座位。

機艙內全光譜LED燈源系統可依據不同階段的航程提供情境照明

達美航空所有國際航班均配備Gogo Ku技術所提供的全球網路服務，並於2017年10月1日起免費提供行動訊息傳送服務，旅客可使用 iMessage、Facebook Messenger及WhatsApp等應用程式，於三萬英呎高空中保持與親友、客戶間的聯繫，交換即時訊息，這亦是達美航空投入數十億美元提升客戶體驗的其中一個項目。

達美航空提供由東京成田/羽田、首爾仁川及香港，每日直飛美國六個門戶機場（亞特蘭大、明尼阿波利斯聖保羅、底特律、西雅圖、波特蘭和洛杉磯）以及夏威夷。台灣出發的旅客可透過天合聯盟航空夥伴包含中華航空與大韓航空，前往東京、首爾及香港，便利地銜接達美航班前往美加、中南美洲及加勒比海地區超過290個城市。欲了解更多達美航空資訊及服務詳情，歡迎上delta.com查詢或聯絡台灣總代理達運旅行社(02)7701-8989。

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