悶熱！西半部高溫36度 7縣市防強風 中南部空品差

今（16日）多雲到晴的炎熱天氣，西半部可能出現36度以上高溫。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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周一上半日！今（16日）多雲到晴的炎熱天氣，西半部可能出現36度以上高溫，氣象局已針對桃竹苗嘉縣市發布高溫警示，另7縣市發布陸上強風特報。此外，今天中南部空品差，外出請注意。

氣象局已針對桃竹苗嘉縣市發布36高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

氣象局針對7縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日台灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，今晚至明晨熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，今天各地白天天氣較為悶熱，西半部高溫在34到36度，東半部則在32、33度，其中桃竹苗及嘉義有36度以上高溫出現的機率。紫外線指數為危險甚至過量，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

今、明兩天東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，黃海南部有局部霧，請注意。

空氣品質部分，今天斗六為「紅色警示（對所有族群不健康）」等級，中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，竹苗及高屏空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區、澎湖、金門及馬祖為「良好」等級。

值得注意的是，目前西太平洋確有2個熱帶擾動，編號92W、94W，南海也有1個熱帶擾動、即93W。以強度而言，92W已增強為熱帶性低氣壓（T.D），若形成颱風即編號第9號山神颱風，最快周一晚上或明日形成。

(中時電子報)

今（16日）各地白天天氣較為悶熱，西半部高溫在34到36度。（圖取自氣象局網頁）

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