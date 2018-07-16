三大報頭版要聞

三大報頭版要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

@中國時報

法抱走大力神盃

「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞15日晚間11時在莫斯科盧日尼基球場進行本屆世足賽冠軍戰，克國前鋒曼祖基奇在第18分鐘頭槌自擺烏龍，儘管稍後佩利希奇勁射扳平，他卻因禁區內手球奉送12碼。法國由格里茲曼操刀破門，加上下半場普巴、姆巴佩遠射破門，以4比2贏得隊史第2座世足冠軍。

處理兩岸關係 民進黨僅1成認同 國民黨獲過半認可

民進黨執政下的兩岸關係停滯，台灣民意基金會昨公布民調顯示，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力處理兩岸關係，有57.8％認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，兩黨在這方面的差距48個百分點，兩岸關係明顯是民進黨的弱點，也是痛腳！

前中科院長龔家政示警！美退出第一島鏈 台恐成棄子

前中科院長龔家政昨天表示，美國與南韓軍演無限期暫停，意味著美國總統川普從南韓撤兵的企圖，也代表美從第一島鏈撤至第二島鏈所埋下的伏筆。台灣在第一島鏈的重要性愈來愈被淡化，美國協防台灣的決心將隨之逐漸動搖。隨著美國印太司令部成立，台灣應重新思考未來在區域戰略上定位。

中彰投特色結盟共行銷 殺出血路

陸客到中部旅遊以團進團出為主，主要是住台中玩日月潭、南投等，陸客縮減衝擊最大就是旅宿業、餐飲業、購物店及遊覽車業。台中市政府改把目標客群鎖定來台自由行陸客，透過微博、攜程網等陸客年輕族群使用的渠道做城市行銷，並增加對港澳、東南亞及日、韓等遊客行銷，不景氣中殺開一條血路。

@旺報

楊渡：台獨扭曲歷史 難自我定位

寫《有溫度的台灣史》的中華文化總會前祕書長楊渡接受本報專訪，談到台灣自我認同危機時表示，台灣的關鍵不在於尋找自我認同，而是如何利用地理及身分曖昧性，找到夾縫中最大利益。台獨就像是用19世紀民族國家概念，去建構自身民族論，不只把歷史都扭曲，更產生像郭靖般的認同危機。

處理兩岸關係 民調57％：藍比綠強

台灣民意基金會15日發布民調顯示，民進黨執政下的兩岸關係持續僵持，台灣民意基金會今公布民調顯示，有57.8%的人認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力，甚至民進黨認同者中，前者還略多於後者。

中歐峰會磋商 突破美貿易壁壘

時值中美及美歐間貿易衝突趨於白熱化之際，「中歐峰會」定於16至17日在北京舉行。中國駐歐盟使團團長、大使張明15日在《人民日報》撰文表示，在單邊主義和貿易保護主義甚囂塵上、大國經貿關係持續緊張的背景下，中歐應深化合作，共同應對各種全球性挑戰。

9名外援征俄 中超獲補貼千萬人幣

本屆世界盃進入尾聲，雖然大陸國足沒有進入世足賽32強，不過仍有9名來自中超的外援遠征俄羅斯。根據國際足總（FIFA）規定，每貢獻出1名球員參加世界盃，俱樂部每日就能獲得6400英鎊（約5.6萬元人民幣）的福利。如此一來，中超9名外援能為俱樂部帶來超過1000萬元人民幣的補貼。

@工商時報

新iPhone來了 晶片供應鏈衝

千呼萬喚始出來。據供應鏈業者透露，蘋果今年下半年將推出的3款iPhone的晶片供應鏈，已在上周全面啟動，包括新一代A12應用處理器及4G基頻晶片，以及其它電源管理IC、網通及射頻IC、面板觸控及驅動IC等相關晶片，均同步拉高投片量，預期9月中旬後可大量交貨到手機組裝廠。

致函合作夥伴 中興：全力趕進度

美國商務部上週五正式解除對中興通訊的禁令，中興不僅即刻全面恢復業務，並於昨（15）日凌晨致函給合作夥伴、供應商等，稱先前因禁令而導致延期的合作活動，中興將調集所有資源，全力追趕進度。

川普、普丁正式峰會 今登場

在上周北大西洋公約組織（NATO）峰會霸凌扯謊、砲轟英國脫歐政策、與英國女王互動失禮等連番爭議性外交出訪之後，美國總統川普周一將在赫爾辛基與俄羅斯總統普丁舉行歷史性高峰會談。

「改革，挺下一代」 小英：不能走回頭路

民進黨昨（15）日召開「改革，挺下一代」全代會，總統暨黨主席蔡英文表示，改革不能怕得罪人，改革也不能走回頭路，未來的台灣將會遇到很多挑戰，還需要推動很多改革。

(中時電子報)

悶熱！西半部高溫36度 7縣市防強… 世足花絮》世足賽末兩戰 他神準…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。