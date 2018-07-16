2018年07月16日 07:31 中時電子報 綜合報導

@中國時報

「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞15日晚間11時在莫斯科盧日尼基球場進行本屆世足賽冠軍戰，克國前鋒曼祖基奇在第18分鐘頭槌自擺烏龍，儘管稍後佩利希奇勁射扳平，他卻因禁區內手球奉送12碼。法國由格里茲曼操刀破門，加上下半場普巴、姆巴佩遠射破門，以4比2贏得隊史第2座世足冠軍。

民進黨執政下的兩岸關係停滯，台灣民意基金會昨公布民調顯示，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力處理兩岸關係，有57.8％認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，兩黨在這方面的差距48個百分點，兩岸關係明顯是民進黨的弱點，也是痛腳！

前中科院長龔家政昨天表示，美國與南韓軍演無限期暫停，意味著美國總統川普從南韓撤兵的企圖，也代表美從第一島鏈撤至第二島鏈所埋下的伏筆。台灣在第一島鏈的重要性愈來愈被淡化，美國協防台灣的決心將隨之逐漸動搖。隨著美國印太司令部成立，台灣應重新思考未來在區域戰略上定位。

陸客到中部旅遊以團進團出為主，主要是住台中玩日月潭、南投等，陸客縮減衝擊最大就是旅宿業、餐飲業、購物店及遊覽車業。台中市政府改把目標客群鎖定來台自由行陸客，透過微博、攜程網等陸客年輕族群使用的渠道做城市行銷，並增加對港澳、東南亞及日、韓等遊客行銷，不景氣中殺開一條血路。

@旺報

寫《有溫度的台灣史》的中華文化總會前祕書長楊渡接受本報專訪，談到台灣自我認同危機時表示，台灣的關鍵不在於尋找自我認同，而是如何利用地理及身分曖昧性，找到夾縫中最大利益。台獨就像是用19世紀民族國家概念，去建構自身民族論，不只把歷史都扭曲，更產生像郭靖般的認同危機。

台灣民意基金會15日發布民調顯示，民進黨執政下的兩岸關係持續僵持，台灣民意基金會今公布民調顯示，有57.8%的人認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力，甚至民進黨認同者中，前者還略多於後者。

時值中美及美歐間貿易衝突趨於白熱化之際，「中歐峰會」定於16至17日在北京舉行。中國駐歐盟使團團長、大使張明15日在《人民日報》撰文表示，在單邊主義和貿易保護主義甚囂塵上、大國經貿關係持續緊張的背景下，中歐應深化合作，共同應對各種全球性挑戰。

本屆世界盃進入尾聲，雖然大陸國足沒有進入世足賽32強，不過仍有9名來自中超的外援遠征俄羅斯。根據國際足總（FIFA）規定，每貢獻出1名球員參加世界盃，俱樂部每日就能獲得6400英鎊（約5.6萬元人民幣）的福利。如此一來，中超9名外援能為俱樂部帶來超過1000萬元人民幣的補貼。

@工商時報

千呼萬喚始出來。據供應鏈業者透露，蘋果今年下半年將推出的3款iPhone的晶片供應鏈，已在上周全面啟動，包括新一代A12應用處理器及4G基頻晶片，以及其它電源管理IC、網通及射頻IC、面板觸控及驅動IC等相關晶片，均同步拉高投片量，預期9月中旬後可大量交貨到手機組裝廠。

美國商務部上週五正式解除對中興通訊的禁令，中興不僅即刻全面恢復業務，並於昨（15）日凌晨致函給合作夥伴、供應商等，稱先前因禁令而導致延期的合作活動，中興將調集所有資源，全力追趕進度。

在上周北大西洋公約組織（NATO）峰會霸凌扯謊、砲轟英國脫歐政策、與英國女王互動失禮等連番爭議性外交出訪之後，美國總統川普周一將在赫爾辛基與俄羅斯總統普丁舉行歷史性高峰會談。

民進黨昨（15）日召開「改革，挺下一代」全代會，總統暨黨主席蔡英文表示，改革不能怕得罪人，改革也不能走回頭路，未來的台灣將會遇到很多挑戰，還需要推動很多改革。

(中時電子報)