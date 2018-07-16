世足》法國是本屆最強 只是球迷看不見

法國隊勇奪2018世足賽冠軍。(美聯社)

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中時電子報

首次踢進世足冠軍賽，克羅埃西亞犯下所有不該犯的錯誤，連冠軍賽史首顆烏龍球都出爐，加上禁區一次手球，莫名其妙奉送給法國兩分。如果不是這接連令人扼腕的致命失誤，克國很有機會拉長戰線，而且他們最擅長的就是延長賽。

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話雖如此，法國贏得並不僥倖，《今日美國》表示：「法國一直都是這屆最強的球隊，只是大家不願意承認而已。」比如說賽前許多人看好巴西，還認為巴西的庫提紐(Philippe Coutinho)會摘下金球獎，但那只是足球迷的一廂情願。庫提紐的金球夢在8強戰就被比利時粉碎，重點是大家假裝沒看到無人能擋的法國。

法國球迷說：「你們沒看到我們打敗了阿根廷、烏拉圭、比利時嗎？」乾淨踢贏這3支強隊，並且整屆都在正規賽90分鐘內收拾對手的法國，確實沒人比他們更有資格摘下大力神盃。上一次出現這樣的強隊是2002年的巴西，法國在小組賽有1場踢和，巴西該屆則是創下7戰全勝的紀錄。

英媒表示，比利時已經是本屆第2強的球隊了，他們只是不幸在4強碰上法國而已。美國媒體比喻法國隊就像是NBA的金州勇士隊，他們擁有比對手更高的容錯率、更多的備案、更多的人才。克羅埃西亞並不是意外才輸給法國，他們反而是需要更多的意外才有機會踢贏法國。

(中時電子報)

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