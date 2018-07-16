繼4菜1湯惹議 李來希秀燙衣照被譏：以前都直接送洗？

2018年07月16日 08:06 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

軍公教年改這個月正式上路，全國公務人員協會理事長李來希日前表示自己進行節衣縮食運動。然而，他近日貼出的照片都被網友嘲諷，繼豐富的四菜一湯午餐後，他昨晚貼出自己燙衣服的照片，更被酸「以前是衣服都直接送洗？還是專人燙衣？」

李來希近日頻繁貼出自己的三餐，進行節衣縮食運動。他昨天中午貼文指出，假日不外食，消費時掏錢慢三分，該用則用，該省則省。從該照片可看出，李來希的午餐有魚有肉又有青菜，冰糖紅燒排骨、香煎鮭魚、花椰菜炒小干貝、清炒空心菜，李來希說蘿蔔魚丸湯則是前一天晚上的剩菜。

李來希昨晚則貼出自己燙衣服的照片，並表示他下午自助洗車，晚上自己燙衣服，上週他老婆自家剃頭，假日少外食少消費，要存老本養老命。李來希說只有一個目的，就是緊縮消費，就是要讓商業活動停滯，「就是要逼這個不公不義的政權道歉下台，我們活得下去，但是我們要讓這群豺狼虎豹吞不下去」。

對此，網友則表示「所以他以前是衣服都直接送洗？還是專人燙衣？」、「以前到底過多好啊！一般誰家不是自己洗衣燙衣？」、「自己燙衣服很稀奇？」、「不然你衣服平常都是誰燙啊？」；也有網友抓包後面的按摩椅，並表示「我以為按摩椅是有錢人在買的」、「真有錢 還有按摩沙發」。

不過也有網友力挺李來希，並認為「響應理事長」、「假日少外食少消費，存養老本，才是最重要的事」、「理事長有裁縫師的架式」、「能屈能伸.文武雙全.真大丈夫也」。

(中時電子報)