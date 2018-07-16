天氣要變了！鄭明典：東方水氣到 慎防較大雨勢

2018年07月16日 08:11 中時電子報 簡怡欣

出門帶把傘！中央氣象局預報指出，今（16）日風向以偏東風為主，迎風面的東半部地區、恆春半島及馬祖有不定時的局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區因對流發展可能有局部短暫雷陣雨，特別應注意的是，今晚到明（17）日清晨東半部及南部地區容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局副局長鄭明典表示，天氣要變了，東方水氣到，可以說是熱帶性低氣壓外圍環流的水氣，也可以說是季風槽的水氣，因為熱帶性低氣壓本來就是季風槽裡面的小擾動，預估這次季風槽影響時間可能還蠻長的。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，今晨偏東風帶來低層水氣，新北市靠東北角區域出現有降雨情況；今、明兩天東半部迎風面，水氣逐漸增多，降雨逐漸增加。

他表示，北部靠東側的區域雲量略增，有短暫陣雨的機率；另山區午後有局部性雷陣雨。後（18）日起盛行偏東風，東半部有局部陣雨，西半部晴朗炎熱，午後有局部性雷陣雨；周五後的天氣與熱帶系統活動有關，變數大，還有待觀察。

此外，氣象達人彭啟明指出，西半部的中部區域由於擴散條件略差，大氣光化反應強，有些霾的現象發生，不過預期應該只是短暫幾天的現象，這時候是較穩定的偏東南風，的確是會有背風側的穩定大氣環境，從雲林到台中南投，敏感族群稍微留意就可以。

(中時電子報)