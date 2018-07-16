全代會冷處理「維持現狀」議題 吳子嘉：小英又誤判了

2018年07月16日 08:37 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

民進黨昨天全代會，黨代表許瀚升提案將維持現狀納入黨綱提案，黨主席蔡英文裁示不另行處理。力推此案的《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蔡直接拒絕處理此提案，表示不願意接受用民進黨黨綱方案化解兩岸僵局，等於關閉民共兩黨可能的溝通管道，非常令人遺憾。

黨代表許瀚升昨在全代會提案，要求授權中執會根據總統蔡英文的「維持現狀」論述提出新黨綱，取代1991年黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、1999年的「台灣前途決議文」、2007年的「正常國家決議文」，以符合時代需求、凝聚台灣共識，強化民進黨維護台海和平穩健形象。身兼黨主席的總統蔡英文卻裁示，新黨綱提案，去年已有人提出類似案子，中常會已有建議案，不另行處理。

另一黨代表李文正提案，要求反制大陸壓迫航空公司更改台灣主權企圖併吞台灣。蔡英文則裁示，送交中執會研議。此舉等於將關於兩岸、統獨的提案全都冷處理。

中評社報導，蔡英文昨利用全代會前的中常會，處理去年黨代表提案，中常會建議，目前無修訂黨綱、新增決議文或撤除國號之必要。吳子嘉表示，蔡英文的作法是迴避問題，許瀚升的提案就是說《台灣前途決議文》、台獨黨綱與蔡英文維持現狀並不一致，但是這個中常會建議完全雞同鴨講、迴避問題，這是高度敏感政治議題，蔡英文現在沒心、沒有力量處理這事件。

吳子嘉指出，前年也有黨代表提案，「但為什麼去年沒有清倉提案？」這次刻意處理，就是強調回到〈台灣前途決議文》，迴避問題並不能解決問題，蔡英文沒有把握住黨代表提案機會，與共產黨進行政治對話的可能性，這是最可惜的事情，目前看起來兩岸也毫無突破的可能性，民進黨與共產黨的政治對話可能性，現在也扼殺了，短時間也沒有機會了。

吳子嘉表示，這個時間點，剛好碰到連習會之後，若能用維持現狀入黨綱來回應，也是間接回應連習會的談話，民進黨現在毫不讓步，又退回《台灣前途決議文》，蔡英文可能又誤判了。

他並說，因為目前兩岸陷入僵局，他們提案目的是希望用民進黨做一些努力，尋求與共產黨對話的可能性，但蔡英文的處理等於封殺任何改變可能性，連蔡自己的維持現狀說法，都不願意列入黨綱，兩岸要從黨突破僵局，可能性已經完全喪失。

(中時電子報)