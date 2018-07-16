世足》美媒不甘心：沒想到這屆世足會成功

法國球迷在莫斯科街頭慶祝國家隊摘冠。(美聯社)

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中時電子報

2018俄羅斯世足賽落幕，國際足總主席大讚是「史上最棒的一屆世足賽」，當初誰也不敢想像俄國總統普丁(Vladimir Putin)會是一個懂得開趴的好主人，即使是對本屆世足賽最刻薄的美國媒體也很不甘心地承認：「沒想到會辦得這麼好。」

2018俄羅斯世足瘋一夏

美國隊本屆無緣會內賽，加上素來敵視俄國，從開踢以前就不斷唱衰。他們嘲笑國際足總貪汙腐敗，被俄羅斯買走主辦權，並諷刺俄國政治控管嚴格、地主球隊打藥作弊，這場世足趴肯定不好玩，還號召LGBT來對抗恐同的普丁。

世足賽開踢之後，衛冕軍德國落馬、小組賽爆冷頻傳、梅西C羅壯志未酬、英格蘭重振聲威，話題不斷緊扣球迷心弦。莫斯科街頭日夜狂歡，傳言中的恐怖分子、種族屠殺都沒有出現，偷溜進去插旗的LGBT倡議人士也沒有如外傳那樣遭到特務追捕或是被當街刺殺。

其實普丁本人甚少露面賽場，只讓總理總理麥維德夫(Dmitry Medvedev)代替他在觀眾席睡覺，把政治和信仰暫時留在克里姆林宮，做了一回最好的主人。英媒《獨立報》還表示，如果俄羅斯在世足期間的開明統治能夠就此維持下去該有多好。

如同前年的里約奧運，英國媒體基於倫敦奧運主辦國的優越感，從賽前不斷挖苦巴西的治安和蚊子有多麼嚇人，嘲笑巴西政府阮囊羞澀又打腫臉充胖子。里約奧運可能為當地帶來一場災難，但在體壇來說依然大為成功，各國選手的精采演出與多項紀錄都令人印象深刻。

《今日美國》指出，外界先入為主地批評這些主辦國是不公平的，因為這類的大型賽事只要不出意外，賽事本身始終才是重點，這次的世足能夠成功亦是如此。就算普丁真的是個暴君，但他還不算是一個太差的主人。

(中時電子報)

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