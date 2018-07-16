台北》谷辣斯道歉SOP竟和姚文智如此雷同 果然用人眼光不錯

2018年07月16日 09:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院宣布改組，將接任行政院發言人的原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）傳出酒駕風波。而就在谷辣斯遭網友翻出黑歷史之前，民進黨台北市長候選人姚文智為谷辣斯歡送的早餐會上，還自豪任用谷辣斯做原住民電台主播一事上，自己「眼光不錯。」的確，姚文智或許某種程度可以如此自豪，因為兩人在道歉SOP上，竟是如此相似，可以說是「英雄所見略同」！

2015年，37歲黃姓高齡產婦孩子胎死腹中，與立委姚文智及台北市議員謝維洲召開記者會控訴北榮婦產科醫師陳志堯醫療疏失，陳志堯對於如此指控心灰意冷請辭。姚文智與謝維洲的臉書遭網友灌爆怒罵，兩人在立法院舉行記者會，對於造成陳志堯聲名受損，數度鞠躬道歉，姚文智還稱「願擔任醫界志工」，讓長庚醫院胸腔內科主治醫師劉育志在臉書譏諷「千萬人都驚呆了，原來出包後道歉的SOP就是『當志工』」！

在姚文智為谷辣斯歡送的早餐會上，姚文智感性表示心情有點複雜，只能含著眼淚帶著微笑讓她離開。更回憶當年擔任原住民電視台籌備處執行長時，谷辣斯經海選進入原民台，展現出對新聞工作的熱情，後來一路高升為原民台主播，證明他「用人眼光不錯」。姚文智的「用人眼光的確不錯」，在道歉SOP上，兩人的處理手法和流程都挺類似，一個是說要做「醫界志工」，另一位說要終身做反酒駕志工。

不過，谷辣斯「願當終生志工反酒駕」的言論，網友似乎並不領情，批踢踢網友譏諷，「沒升官沒事，升官被查身家發現了不得已只好當志工，幫QQ」、「被起底才在那說要當志工」、「找一個沒案底的當發言人有那麼難嗎」？

(中時電子報)