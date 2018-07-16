廣東今年首部核電新機組 陽江5號機通過試運轉測試

2018年07月16日 09:19 中時電子報 喻華德

當行政院長賴清德在政論節目上硬拗「臺灣沒有一天缺電」時，中國大陸廣東省中國廣核集團（簡稱中廣核）13日發布新聞，陽江核能電廠5號機已經在12日21時，組順利完成168小時試運轉，機組穩定已具備商業運轉條件，這也是今年中廣核首座具備商轉條件的核電機組。陽江核電廠將根據相關要求辦理電力業務許可證等文件。待相關手續完成後，上述時間將被認定為機組投入商業運轉的時間。

陽江核能電廠為壓水式反應器（和三廠意為壓水式），一期4部機組為CPR1000型，二期2部機組為ACPR1000型。(圖/中廣核能集團)

陽江核能電廠5號機組於2013年9月18日正式開工，歷經土建、安裝、校正等過程，經過4年多的建設，於2018年5月23日順利實現首次併聯，其後機組進行了一系列啟動校正試驗，最終順利通過168小時全功率試運轉，具備商運條件。

陽江核能電廠5號機組是大陸首個滿足「第三代」核電主要安全指標的自主品牌核電機組，其採用的ACPR1000技術路線，在CPR1000+基礎上實施了31項安全技術改進。5號機組安全級DCS（核能電廠數位化儀控系統）採用中國廣核集團下屬廣利核公司自主研發的「和睦系統」，是大陸首臺具有自主產權的國產化核能級DCS平臺系統，實現了核能電廠「神經中樞」中國大陸造，填補了大陸在該技術領域的空白，中國大陸由此成為繼美國、法國、日本之後，第四個掌握該技術的國家。

陽江核能電廠控制室。（圖/中廣核能集團）

陽江核能電廠作為大陸一次核准機組數量最多和規模最大的核電專案，1、2、3、4號機組已分別於2014年3月25日、2015年6月5日、2016年1月1日、2017年3月15日實現商業運轉，4座運轉中的機組核安與運轉績效良好，2017年，陽江核能電廠全年發電量達299.6265億瓩時，與同等規模的化石能源相比，相當於減少標準煤消耗926萬噸、二氧化碳排放2,421萬噸，相當於造林7萬公頃。

魚眼鏡頭下的陽江核能電廠全景。（圖/中廣核能集團）

5號機組高品質實現商轉，是陽江核能電廠建設的又一重要里程碑。隨著陽江核電步入「五核」時代，中廣核具備商業運轉條件的核電機組達到21座，將為社會貢獻更多安全、清潔的能源。

(中時電子報)