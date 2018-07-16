影》法務部長蔡清祥：大力掃毒查賄選 未提死刑政策

2018年07月16日 09:45 中時電子報 張國欽 、中天電視、中國時報／ 陳志賢 、中天電視、中國時報／

(取自中天電視)

法務部卸、新任部長交接典禮，調查局長蔡清祥接任法務部長。他說，對假新聞要馬上澄清，不能任其擴大。將來他要掃盪毒品、大力查賄選、查貪污，防止對岸滲透，追討欠稅大戶，安定囚情。但對外界外界關注的死刑議，隻字不提。

蔡清祥說，過去曾長期在法務部工作，這次回娘家任職很緊張但又感到溫暖，現在不是單打獨鬥的時代，他將來會強調團隊工作，如手有五指缺一不可，希望未來與法務部團隊努力開創新局，多為民眾著想，不要本位主義，人民才會肯定我們。

他強調，法務部工作的成果必須符合社會期待、得到社會肯定，他也呼應總統蔡英文對「假新聞」的看法，強調假新聞或民眾誤解之事，應即時澄清，向媒體解釋、虛心檢討。

蔡清祥(左二)16日接任法務部長，與卸任部長邱太三(右二)一同向參與典禮的貴賓致意。 (摘自中天電視直播畫面)

卸任部長邱太三則感謝法務部團隊這2年多的工作表現，「有你真好」；但對於蔡清祥接下他的部長重擔，「有他真好」。

至於應邀觀禮的國發會主委陳美伶則是繼總統府祕書長陳菊「婉留」邱，她說，她跟邱認識40多年，邱是稱職的「工具手」，不要佔教職位子，要就「裸退」，不要占住年輕人位子，邱聞言笑稱，「我沒有月退」。陳美仱感性說「永續台灣需要你」，留邱繼續為國做事。

蔡清祥說，這次是他第5次到法務部工作，1990年從美國進修回來擔任調部辦事檢察官，5進5出總共12年，回到法務部服務就像回老家一樣。他期許法務部同仁共同努力找回崇高的工作使命及源源不絕的熱情、發揮團隊合作精神整合資源力量、工作的成果必須符合社會期待、得到社會肯定。

法務部卸任部長邱太三(左)將印信交給蔡清祥(右)。陳志賢／攝影

蔡清祥對於所屬檢察、調查、廉政、矯正、行政執行5大系統有所期待，期許檢察系統作好公義代表人角色，加強毒品查緝、兩岸共同打擊犯罪，九合一選舉加強查緝，注意境外勢力以金錢暴力介入此次選舉。

另期許調查系統，重大犯罪調查與國家安全維 護併重，不可偏廢。廉政方面則希望調查局、廉政署本著成功不必在我精神，分工合作共同打擊貪腐。

法務部今早的新卸任部長交接典禮，由政務委員羅秉成監交、國發會主委陳美伶、司法院祕書長呂太郎與各地檢察首長與會。

(中時電子報)