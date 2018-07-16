網紅小玉西門町辦簽唱 竟被好友討酬勞

2018年07月16日 10:44 中時 尤嬿妮

網紅小玉昨在西門町舉辦簽唱會。（上行娛樂提供）

被票選為「台灣最有影響力YouTuber」第一名的小玉，15日在西門町聯合醫院前廣場舉辦簽唱會，現場擠進破千名粉絲，專輯銷售一空。小玉除了演唱全新單曲〈沒用的大學生〉外，更首次和弟弟尊合體獻唱新歌〈怪人〉，好友放火帶著超人立牌，笑笑則是帶著高山茶驚喜現身，預祝小玉的EP和4人合演的網劇《高三症候群》聲勢一飛衝天，像茶葉越來越回甘。

小玉坦言第一次舉辦簽唱會心情緊張，很感謝粉絲頂著大太陽到場支持他，除了送出簽名海報外，也拿出他自己發行的個人寫真集，隨機送給2位幸運粉絲，讓台下響起一陣羨慕的尖叫聲。除此之外，笑笑還送上「愛的抱抱」，一旁的放火見狀後也衝上前，3人抱在一起展現好友情。

小玉透露已經完發專輯和拍網劇的心願，之後想拍電影，題材應該會是他一直很喜歡的青春校園類型，「還是想找放火、尊和笑笑一起拍電影，因為我們合作滿愉快的。」沒想到放火和尊聽到後立刻大叫：「那要給酬勞啊！都沒有給耶！」小玉立刻反擊：「我昨天有請你們唱歌啊！」笑笑則是淡淡地回：「這就是我的日常…」笑果十足。最後4人也對粉絲喊話：「《高三症候群》下禮拜4就要播最後一集了，大家要記得鎖定LUVE，多多支持我們。」

(中時 )