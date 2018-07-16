新竹市》新民調：竹市長選舉 現任林智堅穩定領先

2018年07月16日 09:54 工商 崔慈悌

年底新竹市長選舉，無黨籍市議會議長謝文進傳出7月11日將宣布投入市長選戰。ETtoday新聞雲今天公布最新民調，現任市長民進黨 籍的林智堅獲4成支持度，仍大幅領先許明財、謝文進兩人，顯示林智堅選情穩定，順利連任機會高。

新竹市長選舉國民黨前市長許明財捲土重來，挑戰民進黨爭取連任的林智堅，不過謝文進日前傳出將在7月11日舉行參選記者會，正式投入市長的選戰。

ETtoday新聞雲今天公布民調，設籍於新竹市的市民有38.5%支持民進黨林智堅，16.9%支持國民黨許明財，6.2%支持無黨籍謝文進，另有10.8%表示都不支持，27.1%則未表態，合計仍有約3成8受訪者尚未決定投票意向，後續選情仍有待觀察。

進一步交叉分析發現，林智堅在不同年齡層和政黨族群都取得絕大多數人的認同，除了61歲以上族群外，均獲得明顯優勢的支持度。從政黨傾向來看，林智堅除獲得本身民進黨認同者九成的高支持度以外，在政黨傾向中立者，林智堅的支持度為31.3%，也明顯大幅領先許明財(7.1%)及謝文進(6.1%)。

至於受訪者認為目前新竹市最需要解決的問題，前三名依序是「交通建設」(60.6%)、「觀光休閒」(42.1%)及「經濟發展」(38.3%)，尤其是「交通建設」仍有高達6成以上比例被新竹市民提及最需要解決，顯示在未來市長選戰中，誰能在「交通建設」議題上提出最能獲得新竹市選民認同的政見，就有可能增加年底勝選的機會。

此次民調由ETtoday新聞雲民調中心在6月14至7月3日結合網路與電話訪問進行，回收有效樣本數為2,315份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2%。

(工商 )