新竹市》新民調：竹市長選舉 現任林智堅穩定領先

圖由ETtoday新聞雲民調中心提供

友善列印
工商

年底新竹市長選舉，無黨籍市議會議長謝文進傳出7月11日將宣布投入市長選戰。ETtoday新聞雲今天公布最新民調，現任市長民進黨　籍的林智堅獲4成支持度，仍大幅領先許明財、謝文進兩人，顯示林智堅選情穩定，順利連任機會高。

新竹市長選舉國民黨前市長許明財捲土重來，挑戰民進黨爭取連任的林智堅，不過謝文進日前傳出將在7月11日舉行參選記者會，正式投入市長的選戰。

ETtoday新聞雲今天公布民調，設籍於新竹市的市民有38.5%支持民進黨林智堅，16.9%支持國民黨許明財，6.2%支持無黨籍謝文進，另有10.8%表示都不支持，27.1%則未表態，合計仍有約3成8受訪者尚未決定投票意向，後續選情仍有待觀察。

進一步交叉分析發現，林智堅在不同年齡層和政黨族群都取得絕大多數人的認同，除了61歲以上族群外，均獲得明顯優勢的支持度。從政黨傾向來看，林智堅除獲得本身民進黨認同者九成的高支持度以外，在政黨傾向中立者，林智堅的支持度為31.3%，也明顯大幅領先許明財(7.1%)及謝文進(6.1%)。

至於受訪者認為目前新竹市最需要解決的問題，前三名依序是「交通建設」(60.6%)、「觀光休閒」(42.1%)及「經濟發展」(38.3%)，尤其是「交通建設」仍有高達6成以上比例被新竹市民提及最需要解決，顯示在未來市長選戰中，誰能在「交通建設」議題上提出最能獲得新竹市選民認同的政見，就有可能增加年底勝選的機會。

此次民調由ETtoday新聞雲民調中心在6月14至7月3日結合網路與電話訪問進行，回收有效樣本數為2,315份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2%。

(工商 )

台中》能再次贏21萬票？孫大千點… 新官上任「從頭開始」葉俊榮不再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。