NBA》預告湖人球風改變 華頓：詹皇大量持球

詹姆斯下季在湖人勢必仍有大部分球權。(美聯社)

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中時電子報

隨著「小皇帝」詹姆斯4年1.54億美元跳槽湖人，湖人下個球季球風勢必面臨重大改變，不過湖人總教練華頓已經先行做好準備與計畫，「我當前設想的是，所有人都可以發動進攻，但在比賽當中，詹姆斯將會大量持球！」

「我們會改變一些東西，」華頓表示，「儘管當前要做決定還早，有些東西卻是無法改變的，那些是你的球隊文化所在，不過我們的球風會有所不同，你必須根據人員進行改變，所以我們會努力研究這些新援，看看怎麼做比較好。」

其實華頓所面對的，堪稱最甜蜜的負擔，因為根據過往詹姆斯打球風格，無論是在熱火或騎士，他都需要絕大部分的球權，就算湖人總裁魔術強生曾放話，要讓詹皇無須扛下那麼重的進攻責任，湖人想要重振雄風，還是只能靠詹皇。

所以湖人上季採取進攻均衡方式，包含朗佐鮑爾、英格拉姆、庫茲馬、哈特等人都能發動攻勢，隨著詹姆斯與史蒂芬生、麥基、隆多等人加入後，採用進攻均衡打法明顯已經行不通，湖人下季整個進攻主軸還是要放詹皇身上。

「可是我們能做的選擇，當然越多越好，前提是大家願意無私在場上打球，」華頓說，「我認為我們很多人都願意這麼做，也讓我們可以嘗試更多不同的場上組合。」看來光是怎麼安排下季先發，就夠讓華頓傷透腦筋了。

(中時電子報)

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