與「圓仔」近距離接觸！動物園志工召募中

2018年07月16日 09:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

和可愛「圓仔」近距離接觸、為超萌水獺拍寫真！來動物園當志工，樂活長知識！在台北市立動物園裡，有一種公益服務極具保育貢獻度、甚至充滿療癒特質。因為不僅能近距離觀察、還能深入了解自己關心的動物，難怪參與者都很期待到園服務的機會，至於與人群互動時，無論是獲得民眾正向回應、或是讓民眾願意支持保育。面對如此充滿生命力與挑戰性的公益服務，您也會想加入他們的行列嗎？

在台北市立動物園裡，有一種公益服務極具保育貢獻度、甚至充滿療癒特質。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園是國內推展野生動物保育研究與教育的重要機構，致力於生命教育及環境教育理念傳播，除了編制內同仁齊心朝這目標前進之外，還有一群志願服務者默默地付出努力。他們服務面向多元，有的提供導覽解說服務、有的穿著動物布偶帶給大家歡笑、有的協助櫃檯諮詢和推廣教育等業務、有的甚至協助動物照養及研究工作，都是為了支持動物園推展生物多樣性保育的工作。

專業志工與人群互動時，無論是獲得民眾正向回應、或是讓民眾願意支持保育，更是重要正能量的來源。（台北市立動物園提供）

許多喜愛野生動物，想為野生動物盡一份心力的朋友們，紛紛投身參與動物園志願服務的工作。他們透過多元形式傳達保育知識給民眾，讓更多人響應守護野生動物的行動，同時不斷更新目前野生動物在域內或是域外族群的相關訊息，但由於照顧野生動物或是動物醫療的專業性質較高，所以動物園的志願服務者，除非具備專業領域背景或經驗，是不會被安排到直接接觸動物、親近動物或從事動物照顧、健康醫療等服務層面唷！

美洲獅：歡迎加入台北市立動物園這個大家庭！（詹德川先生攝）。（台北市立動物園提供）

好消息！從107年7月20日至8月10日止，動物園開始召募導覽解說和兒童劇場志工。今年動物園召募志工的條件為：需年滿16歲且具備愛心、喜歡大自然、動物，熱愛與人群互動、有志為傳遞野生動物訊息盡己之力，並能每月固定於星期日服勤1日以上等者。

許多喜愛野生動物，想為野生動物盡一份心力的朋友們，紛紛投身參與動物園志願服務的工作。（台北市立動物園提供）

若符合以上資格的朋友們，皆可報名加入服務行列，相關報名資訊請至台北市立動物園機關網，，歡迎有興趣的朋友們，一起加入志願服務行列，和動物園的所有同仁繼續為守護野生動物、傳達保育理念而努力！

(中時電子報)