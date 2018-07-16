新官上任「從頭開始」葉俊榮不再頂「大媽頭」

外界關注到新任的教育部長葉俊榮髮型變很大。(圖片取自中時電子報臉書)

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新任的內政部長徐國勇。(圖片取自中時電子報臉書)

行政院12日宣布內閣改組，今日（16日）內閣正式交接。新任的內政部長徐國勇交接典禮上，外界關注到新任的教育部長葉俊榮髮型變很大，之前遭網友戲稱「大媽頭」的中分髮型，葉俊榮減短並旁分，看起來精神氣爽！

在今日舉行的內政部長交堅典禮上，葉俊榮一襲深藍色的西裝，和之前任職教育部長的中分髮型不同，頭髮減短後的葉俊榮看起來神清氣爽，人也有精神許多。有意思的是，葉俊榮交接完後要至教育部參加新任教育部長交接典禮，讓擔任監交人的行政院秘書長卓榮泰笑說，「今天的葉部長，等等還是葉部長」。

而新任內政部長徐國勇表示，上任新工作就有一個壓力，而他和葉俊榮都是念法律，這是比較難得的，這也表示兩人有共同的理念，想法也都相當一致，所以施政的方向都是一致的。

徐國勇接著表示現在的內閣是拼經濟的內閣，也就要一個適合經濟能夠發展的環境，所以就要有安居樂業的環境，而安居的最大部分的工作就在內政部，所以內政部的工作做好，就能把拼經濟的整個工作基礎打好。這個辛苦的工作，現在就是由他接棒，他會努力做好。而內政部有他許多好朋友，因此他有信心，有把握，內政部同仁會和他站在一起，一起來努力做好。

(中時電子報)

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