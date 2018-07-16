2萬有找係金A！郵輪之旅比住度假飯店便宜

2018年07月16日 10:33 工商 姚舜

星夢郵輪〈世界夢號〉戶外設施有 ：巨型滑水梯、繩索場及攀岩牆等，豐富多樣。（圖／星夢郵輪）

星夢郵輪〈世界夢號〉的「繩索教練場」有部份是架在船身外側，刺激度爆表。（攝影／姚舜）

〈Zouk私人派對甲板〉是新加坡最潮夜店的「海上分店」，深受年輕旅客喜愛。（攝影／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉有全球第一也是唯一的「VR探索館」，內有各式AR與VR娛樂與探索設施。（攝影／姚舜）

在「VR探索館」玩虛擬的雲霄飛車，軌道是由旅客自己在電腦上繪製勾勒，驚險刺激程度也由遊客自己決定。（攝影／姚舜）

〈世界夢號〉的「水上滑梯樂園」有多條不同等級的滑水道，其中有幾條可讓遊客體驗在高中奔馳的疾速快感。（攝影／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉3天2夜海上假期，船上娛樂設施都開到很晚，旅客只要體力夠，不怕沒得玩。（攝影／姚舜）

大清早，船上就有教練在室內大廳教旅客作伸展運動，為一天精彩揭開序幕。（攝影／姚舜）

親子家庭搭〈世界夢號〉，小朋友可以參加各項兒童廚藝課程，跟著廚師裝飾杯子蛋糕。（攝影／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉6樓的大廳「360度吧」，幾乎全天都有歌手現場演唱。（攝影／姚舜）

〈世界夢號〉的「星座劇院」演出內容都很精采，除天天不同，並有多個場次可選。（攝影／姚舜）

台灣女客出門旅遊喜歡逛藥妝店，〈世界夢號〉船上除有精品賣店並可以買到各式日本藥妝。（攝影／姚舜）

為亞洲旅客而打造的星夢郵輪〈世界夢號〉，船上設施應有盡有，並有「麻將棋牌室」讓旅客「練腦力」。（攝影／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉的「精品廊」，有各國名牌精品專櫃讓旅客「敗家」。（攝影／姚舜）

出國搭頂級郵輪旅遊2萬有找，而且這價格還包含了機票！這是以香港為母港的星夢郵輪〈世界夢號〉3天2夜「機+船」套裝在台售價，上網查查，如果是9月出發，目前更已有旅行社以1萬1千元起的售價開始促銷。

郵輪旅遊在台灣愈來愈夯，在累積足夠的從台灣登船的海上之旅經驗後，購買「Fly Cruise」（海空聯營套裝）搭飛機到國外登更大、更豪華的郵輪享受海上假期，已被不少旅人視為「郵輪進階升級新體驗」。於是，國際郵輪公司紛紛對台灣大力促銷「Fly Cruise」，選擇之多、涵蓋的國家地區之廣，讓人眼花繚亂。

「出國搭郵輪」 因要搭飛機、再登船，所以「理論上」所需天數較長，需要請較多天的假。不過，亞洲奢華郵輪公司星夢郵輪旗下去年下水的頂級郵輪〈世界夢號〉，自從推出了3天2夜起、以香港為母港搭載「郵客」的 多樣行程後，台灣客若選擇周五出航的航次，只需請半天假就可以利用周末休假登船享受「夜以繼日，娛樂不間斷」的豪華海上假期。而〈世界夢號〉3天2夜「機+船」套裝，露台房售價2萬有找，為目前市場離台灣最近、天數最短，售價最廉的Fly Cruise套裝。

星夢郵輪是雲頂國際集團專為亞洲高端市場打造的郵輪品牌，〈雲頂夢號〉與〈世界夢號〉則為星夢郵輪專為亞洲高端旅客打造的姐妹船，其中〈雲頂夢號〉是以新加坡為母港，客前往泗水、北峇里島、吉隆波及普吉。而〈世界夢號〉以香港為母港，搭載旅客前往日本那霸和宮古島、越南峴港及下龍灣等知名旅遊目的地。至於3天2夜的套裝則為〈世界夢號〉為期假有限的朋友而設計，為一公海巡航沒有「岸上觀光」（shore excursion）的迷你海上假期套裝。

3天2夜、沒有岸上觀光（shore excursion）？就衝著這個「點」，我挑了周五跑去香港實地登船採訪。結果發現，周末夢「郵」的人遍布各種客層，有情侶、也有親子家庭，有中產階級上班族、也有專業菁英，還有不少銀族樂齡族，更多的是帶著自拍棒的網紅與網美，眼前景象，完全顛覆了我以為這行程是「為發財而生」的預設想像。

香港的旅遊業者George告訴我，〈世界夢號〉以香港為母港後，這艘船如今已取代的度假飯店成為香港與澳門旅客眼中的「新興度假勝地」，其中賣的最好的就是周五出發的3天2夜航班。George並說，除了香港與澳門旅客外，不少亞洲其它國家的旅客也都專程飛到香港搭這艘船，賣況熱絡，旅行社如果手腳不夠快還不易訂得到。

〈世界夢號〉排水量15萬噸，長335米、寬40米，甲板18層，可搭載3378名旅客，共有1686間艙房，客房數比全台客房數最多的台北君悅酒店還多了一倍。客房中有超過七成附有露臺，超過100間可相互連通，非常適合家庭旅客。除此，〈世界夢號〉更以「船中船」概念，規畫有配有歐式管家服務的「星夢皇宮」貴賓樓層，下榻該樓層的客人有自己的餐廳，甚至專屬泳池與休閒娛樂空間。

船上，設施就多，〈世界夢號〉船上的休閒娛樂、運動健身、養生美容，以及餐飲購物設施之多樣豐富，教人嘆為觀止，其中有不同刺激度的「水上滑梯樂園」、懸在船身外側高空垂降體驗的「繩索教練場」、專辦潮趴的「Zouk海灘派對俱樂部」，以及全球規模最大的VR遊戲中心「VR探索館」，都可望為為客人帶來連陸上亦少有的極致娛樂與冒險體驗，這些設施也讓不少客人一玩再玩、流連忘返。

星夢郵輪是亞洲豪華郵輪品牌，所以〈世界夢號〉上不少吃喝玩買設施都是為為亞洲客、更精準的說是為華人旅客而生。船上設施全有中文標示、華語服務，並有「麻將棋牌室」、「麻辣火鍋餐廳」、24小時不打烊的亞洲美食餐廳「藍湖」，以及提供中式按摩的「東方理療中心」。除此，喜歡逛藥妝店的旅客，在船上還可以買到日本與中國的「名藥」，這些「體貼」自是讓包括台灣客在內的客人備感親切。

全程都在海上？這樣的行程會不會無趣？我實地體驗採訪的心得是：不但不會，你只會覺得時間不夠！而為了讓旅人更玩得更「充實」，〈世界夢號〉船上所有設施也都開得早、打烊得晚。連劇場的表演場次也比一般郵輪多，遊客只要體力夠，船上有到處都有得玩有得吃哩。這樣的度假概念，其實跟到度假村定點度假一樣，不過台灣的度假飯店設施多數比不上〈世界夢號〉，到了旺季每晚的售價卻動輒破萬元，所以這周五出發、星期天就可以返台的「機+船」海上假期，其實頗具市場競爭力，如果旅客多請幾天假，更可以在登船前或下船後在香港吃喝玩買。

(工商 )