美人茶為何飄「蜜香」？竟是經「牠」啃食更美味

2018年07月16日 10:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寶島台灣盛產許多好料，高山丘陵、風雨，加上辛苦茶農，孕育出芬芳美味的茶！如備受國際肯定的「東方美人茶」過去可是英國王室、貴族所喜愛的下午茶，然你知道嗎？讓美人茶更美味的秘密竟出自於經昆蟲啃食！

本（107）年度新北好茶東方美人茶比賽結果出爐，冠軍由石碇在地茶師許銘智奪得。美人茶所散發出獨特果香與天然蜂蜜味，是茶樹生長期間經昆蟲啃食，轉化出的自然風味，冷泡熱飲都適宜。目前正值產季，歡迎民眾向產區選購，錯過就要等明年！

許銘智是石碇第三代茶農，從小生活記憶都跟製茶有關，當完兵沒考慮過其他工作，便返家務農，於淡季養豬、產季製茶，40年如1日。許銘智笑說，這時代跟以前不同，現在小孩讀書、升學壓力大，家長也很在乎孩子成績，回憶自己小時候，生活都圍繞著農忙，產茶期間整村小孩都跟學校請假在家幫忙。

許銘智才在去年比賽中獲得頭等一，今年更上一層樓，以出眾蜜香味打動評審師，奪下「新北美人茶王」封號。他表示，美人茶要做得好，茶園管理很重要，自己採天然不施藥方式栽種，增加「小綠葉蟬」啃食機會，很幸運也很高興受到評審肯定。目前許銘智栽培面積約5分地，年產500斤，主要生產東方美人與文山包種茶。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶製程相當費工，昆蟲叮咬的茶芽需人工肉眼辨別，因此採茶過程無法以機器取代，有經驗的採茶員每天最多採3-5斤茶菁，乾燥後的成品可能連1斤都不到，是大自然賜與的「珍貴農產」。農業局表示，帶有天然果香及蜂蜜味的美人茶，非常適合冷泡，既消暑又解渴。新北市實施「茶清方案」，於茶園、茶廠、賽會層層把關，認明選購「新北好茶」比賽茶，不僅喝的安心，也給在地茶農打氣。

(中時電子報)