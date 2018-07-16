批拔管？ 葉俊榮：已對台灣民心、信念造成衝擊

2018年07月16日 10:17 中時電子報 余弦妙

教育部長之位懸缺已久，對於新任教育部長大家都期待會如何處理台大校長案，今日新任教育部長葉俊榮上任，在交接典禮上，對於管案他直接提出「這件事已造成台灣人的民心動搖，信念造成衝擊，必須勇於面對」。

葉俊榮表示自己現在掌握了國家發展的核心「教育部」，對於推動教育的信念，應該要先把自己的高度提高，在面對推動的政策不能接結在負面事情上，也不能拘泥在思維的框框中，更不該忽略教育的本質，也就是人才、學生，必須要提升高度來面對。

對於台大校長遴選一案，他表示自自己在內政部時已有在關注，雖然並沒有插手干涉但也深刻的感受到這個案子對台大、整個台灣的人心造成衝擊，而且這件事情已經變成了一個相當糟糕的僵局，對於台灣整個社會都造成影響。

葉俊榮指出，每一個困難，有原則問題，也有社會氛圍的問題，不能糾結於權限或規定，而忽略了教育的本質就學生。

葉直言，目前擺在眼前有一個很大的問題，事情已拖了一段時間，當時我人在內政部，對這個案子（指台大校長遴選）的了解，都是從媒體得知，也從未插手，但我知道這個案子對整個台灣民心及信念的衝擊，事情走到今天一個很糟的局面，糾結難解，若不從教育的核心看，而是從自己的角度極大化或堅持各自立場，全案只會繼續糾結。

(中時電子報)