批拔管？ 葉俊榮：已對台灣民心、信念造成衝擊

新任教育部長葉俊榮。(圖/翻攝自中時電子報臉書)

友善列印
中時電子報

教育部長之位懸缺已久，對於新任教育部長大家都期待會如何處理台大校長案，今日新任教育部長葉俊榮上任，在交接典禮上，對於管案他直接提出「這件事已造成台灣人的民心動搖，信念造成衝擊，必須勇於面對」。

葉俊榮表示自己現在掌握了國家發展的核心「教育部」，對於推動教育的信念，應該要先把自己的高度提高，在面對推動的政策不能接結在負面事情上，也不能拘泥在思維的框框中，更不該忽略教育的本質，也就是人才、學生，必須要提升高度來面對。

對於台大校長遴選一案，他表示自自己在內政部時已有在關注，雖然並沒有插手干涉但也深刻的感受到這個案子對台大、整個台灣的人心造成衝擊，而且這件事情已經變成了一個相當糟糕的僵局，對於台灣整個社會都造成影響。

葉俊榮指出，每一個困難，有原則問題，也有社會氛圍的問題，不能糾結於權限或規定，而忽略了教育的本質就學生。

葉直言，目前擺在眼前有一個很大的問題，事情已拖了一段時間，當時我人在內政部，對這個案子（指台大校長遴選）的了解，都是從媒體得知，也從未插手，但我知道這個案子對整個台灣民心及信念的衝擊，事情走到今天一個很糟的局面，糾結難解，若不從教育的核心看，而是從自己的角度極大化或堅持各自立場，全案只會繼續糾結。

(中時電子報)

文章來源：教育部長交接直播

解決拔管案有譜？ 葉俊榮：未來1、2個月是黃金時期
美教授：台灣的大學自主還停留在18世紀

美人茶為何飄「蜜香」？竟是經「… 花蓮地標「米老鼠」斑剝龜裂 前…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。