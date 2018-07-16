花蓮地標「米老鼠」斑剝龜裂 前市長魏木村建議整修

花蓮市前市長魏木村任內將軍方碉堡改造成米老鼠塑像，成了全市景觀地標。（范振和攝）

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范振和
花蓮市前市長魏木村聲稱，米老鼠像下巴已龜裂，應設法維修。（范振和攝）

花蓮市美崙山米老鼠塑像是全市多年來的景觀地標，很少人知道它的由來，但不少人知道米老鼠龜裂、斑剝，是該重新整修門面了。花蓮市前市長魏木村16日上午實地了解，建議市公所就從米老鼠開始，設法整頓散布各處的塑像，俾為在地觀光事業加分。

花蓮市前市長魏木村指出，1988年市公所與軍方協調，希望美崙山軍事要塞區能部分解禁，以便提供更寬廣的巿民運動遊憩空間，另外，他也向上級省住宅及都市發展局，爭取整體規劃經費。

當初，美崙山有碉堡，軍方同意解禁後即可拆除碉堡，魏木村認為，拆除需要經費，且碉堡堅固無比，打掉也太可惜，他接受巿公所同仁林文泉，陳國華建議，花點小錢，以碉堡為底，修造一個寓教於樂的塑像。

最後，市公所決定以比出「丫」手勢的米老鼠呈現，獲得花蓮港區扶輪社贊助經費下，由雕塑家余望秋出手，年米老鼠塑像終座落於美崙山，成了全市新穎景觀地標，如今老少咸宜的米老鼠，常引來遊客駐足觀賞，並拍照留念，也是幼稚園小朋友校外教學最佳首選。

魏木村說，最近花蓮市民勤托兒所小朋友戶外教學時，花蓮青商會現任會長陳柏愷的兒子陳瑞澤寫生畫米老鼠時說：「米老鼠很像經常找爺爺聊天的魏木村。」

陳瑞澤小朋友的天真話語，驚醒了魏木村，他認為，市公所維修全市景觀雕塑，刻不容緩，就從下巴、鼻翼已龜裂的米老鼠出發，散布全市角落的公共藝術品不少，如果好好整修，再規劃出藝文參觀路線，可望為花蓮市打造成藝文觀光城市加分。

(中時 )

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