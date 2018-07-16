摩鐵吸毒躲查緝　仍遭警查獲

台中警方接獲線報，有人在南屯某汽車旅館房間開毒趴，大墩派出所員警到達時見嫌犯正欲開車離去，立即以巡邏車將該車攔截下來。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
台中警方接獲線報，南屯某汽車旅館房間傳出濃厚塑膠味，疑是開毒趴，台中警局第四分局大墩派出所員警，查獲0.23公克三級毒品愷他命。（黃國峰翻攝）

以為躲摩鐵吸毒，神不知鬼不覺，台中市同是29歲的彭男及林男，日前因怕吸毒被家人發覺，躲到南屯某汽車旅館房間吸毒，正準備開車離去時，遭台中市警局第四分局大墩派出所員警在旅館門口攔截，取出0.23公克愷他命，全案依違反毒品危害防制條函送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所，日前執勤時，接獲民眾檢舉，某汽車旅館房間傳出濃烈刺鼻的塑膠味，疑是吸毒，員警立即驅車前往，正到旅館門口時，一輛符合線報特徵的車輛正準備開出，該車見警方出現，意圖加速離去，警方立即以巡邏車擋住出口，將該車攔截了下來。

員警盤查發現車內有二人，彭男及林男均為29歲，均有毒品前科，且車內散發出愷他命氣味，並發現中央扶手處殘留些許白色粉末，二人見無法交代粉末是何物，只好坦承，因為壓力大，以吸毒舒壓，但怕在家裡吸毒，濃烈的氣味被家人發現，二人於是相約在汽車旅館吸毒躲查緝，沒想到還是難逃法網，員警搜索其住房，查獲三級毒品愷他命0.23公克，全案詢後依違反毒品危害防制條函送台中地檢署偵辦。

大墩派出所所長周景彬指出，暑假青春專案期間，為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，將加強查緝毒品，以淨化社會治安。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

接國安會諮委？邱太三：明到亞大… 對時局不滿 莽男法務部縱火今起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。