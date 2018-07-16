摩鐵吸毒躲查緝　仍遭警查獲

2018年07月16日 10:56 中時 黃國峰

台中警方接獲線報，南屯某汽車旅館房間傳出濃厚塑膠味，疑是開毒趴，台中警局第四分局大墩派出所員警，查獲0.23公克三級毒品愷他命。（黃國峰翻攝）

以為躲摩鐵吸毒，神不知鬼不覺，台中市同是29歲的彭男及林男，日前因怕吸毒被家人發覺，躲到南屯某汽車旅館房間吸毒，正準備開車離去時，遭台中市警局第四分局大墩派出所員警在旅館門口攔截，取出0.23公克愷他命，全案依違反毒品危害防制條函送台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所，日前執勤時，接獲民眾檢舉，某汽車旅館房間傳出濃烈刺鼻的塑膠味，疑是吸毒，員警立即驅車前往，正到旅館門口時，一輛符合線報特徵的車輛正準備開出，該車見警方出現，意圖加速離去，警方立即以巡邏車擋住出口，將該車攔截了下來。

員警盤查發現車內有二人，彭男及林男均為29歲，均有毒品前科，且車內散發出愷他命氣味，並發現中央扶手處殘留些許白色粉末，二人見無法交代粉末是何物，只好坦承，因為壓力大，以吸毒舒壓，但怕在家裡吸毒，濃烈的氣味被家人發現，二人於是相約在汽車旅館吸毒躲查緝，沒想到還是難逃法網，員警搜索其住房，查獲三級毒品愷他命0.23公克，全案詢後依違反毒品危害防制條函送台中地檢署偵辦。

大墩派出所所長周景彬指出，暑假青春專案期間，為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，將加強查緝毒品，以淨化社會治安。

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(中時 )