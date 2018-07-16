內政部長徐國勇上任 任新職與選戰無關

2018年07月16日 10:46 中時 張理國

政院改組戰鬥內閣今天交接，外界將內政部長徐國勇上任視為統籌選戰資源，與中央密切配合，但徐國勇表示，這樣的形容有點不正當聯結；徐國勇並說，他到內政部跟選戰無關，什麼事都聯想到選戰會比較狹礙，由於內政部不適合助選，所以他不會去助選，也不是為了選舉，如果為選舉，那他就去助選算好了。

徐國勇並說，安居最大部分就在內政部，只要安居做好，就可以把拼經濟的工作打好基礎，另外，單槍匹馬上任的徐國勇也說，由於內政部都是他的好朋友，所以他也是一個人上任，對內政部同仁都有信心，不必另外帶人來。

監交的行政院祕書長卓榮泰則說，徐國勇對政策論述又快、又準，行動力一流，精神取之不盡用之不竭，也為行政院發言人的工作，劃下很難超越的障礙，好幾次人事思考時，最後都因為他的表現，將徐留在最需要他的地方。

卓榮泰也期許徐到內政部辦好三件事，一社會治安，一是都市發展、一是心靈平安，用台語說就是「抓壞人、起大厝、拜神明」；另外，卓榮泰也期許徐國勇用律師辦案的精神，發言人快準的態度，再加上「狠」，對黑道一定要用最強而有力的方式，給人民信心。

卸下內政部長的葉俊榮則說，希望徐國勇作好三件事，第一要繼續努力，把內政部業務做到更好，第二則是推動「都更條例」、「社會團體法」及「建築法」通過；最後則是做好警、消、移民、空勤等範疇的工作。

(中時 )