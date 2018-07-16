危老宅重建再增金融協助 內政部提供百億融資信用保證

2018年07月16日 10:48 中時 張理國

內政部今日與財團法人中小企業信用保證基金正式簽訂契約，中央都市更新基金預計自今年至110年，4年共勻撥信保基金10億元，提供100億元額度的融資信用保證，各金融機構預計於8月起開始受理，協助民眾補足重建工程貸款缺口，加速完成重建。

內政部表示，危老建築的重建，不僅是建商與住戶的協議合建，有可能是住戶自主整合重建。為協助有自主意願、需優先推動重建區域或重建融資取得有困難的住戶，儘速推動重建，內政部依據危老條例的規定，推動本項信用保證專案，提供信用擔保給金融機構，協助原住戶取得重建工程所需資金，加速危險及老舊建築物重建。

有信用保證需求的民眾可先向直轄市、縣(市)主管機關申請認定資格後，向金融機構直接申貸。此項專案中每戶最高可申請3百萬元保證融資，貸款期間最長5年，提供保證成數最高9成，優惠保證手續費率0.3%，讓有意願進行住宅重建的民眾籌措足夠經費，打造更安全的居住環境。

內政部強調，危老重建需要金融體系積極參與，才能提供更完善的推動體系。除了今年6月6日都市危險及老舊建築物加速重建條例增訂第10條之1，鬆綁銀行法第72條之2商業銀行放款比率限制之外，今再搭配金融機構的深度參與，增添重建貸款信用保證，這兩道強勁的金融暖流，就是為了建構具公信力、專業性與強大能量的金融支援系統，讓民眾能夠更放心的投入危老重建。

內政部呼籲，對自有建築結構安全有疑慮的民眾，可先辦理結構安全性能評估，如符合重建資格，請儘快提出重建申請。

(中時 )