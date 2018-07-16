建設大台中成果有目共睹 蔡英文對林佳龍政績喊棒

2018年07月16日 10:57 中時 盧金足 、 黃國峰

蔡英文總統16日在台中市出席亞洲台灣商會，向台商表示，投資台灣現在還不嫌晚，是各位台商佈局全球的基地。（盧金足攝）

台中市長林佳龍16日表示，蔡總統的改革與建設，人民看得到，選舉以政績為重，他相信蔡總統的施政能為年底選加分。（盧金足攝）

蔡英文總統16日到台中市出席亞洲台灣商會年會，蔡說「過去的政府說產業升級，說了很多次，我們跟過去的政府不一樣，推動產業有實質成績，現在台灣經濟整體體質恢復元氣，進入向上攀升的階段，投資台灣不嫌晚」。離場前，媒體詢問對台中市長林佳龍政績看法時，蔡總統特別停下腳步稱讚「林佳龍好棒！」建設大台中成果有目共睹。

蔡英文總統表示，亞洲台灣商會年會理監事會議「軍容壯盛」，台商的規模大、向心力強，是台灣最寶貴的資產。

「政府會把台灣顧好，讓經濟轉型成長！」蔡總統說她去年向大家承諾，台灣確實繳出比前幾年更好的成績單，景氣復甦、經濟成長率高於預期、股市維持上萬點，很多的指標性數字都成正面趨勢發展。

尤其，台灣的外銷訂單額度，出口超過3000億美元，也是歷年來第二高，這些都證明台灣經濟穩健成長，後勢可期。

蔡總統說，台灣升級轉型已經有重要突破，台中「機械產業」產值來到1.1兆元，是台灣第3個兆值產業，不久之後，物聯網產業將有機會成為另一個兆值產業。

蔡總統強調，過去一年，中央不只獎勵創新，也致力結構性轉型，鬆綁法規，讓法規制度跟上企業的腳步，企業最關切的5缺問題，由跨部會力量專案列管，政府對台商回台投資認真看待，推動產業、拼經濟有實質成績。

「投資台灣現在還不嫌晚，是各位台商佈局全球的基地！」蔡總統說，台灣經濟整體體質已恢復元氣，進入向上攀升的階段，她也邀請現場台商藉此機會到台中走走看看，參觀台中市長林佳龍這三年多來有目共睹的努力。

蔡總統致詞結束離場前，媒體詢問對林佳龍施政成果，蔡總統笑容滿面的稱讚「林佳龍，好棒！」

林佳龍對蔡總統的肯定，會後受訪時表示，年底選舉是蔡總統的期中考，他相信蔡總統的改革與建設，人民看得到，選舉以政績為重，蔡總統的施政能為年底選加分。

蔡英文總統今天上午出席在台中市西屯區林酒店舉辦的亞洲台灣商會年會，由於去年發生抗議事件，今年警方也嚴陣以待，林酒店會場前幸無人抗議，警方順利結束勤務。

(中時 )