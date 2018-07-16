民代文史人促列日式建物為歷史古蹟

雲林縣北港前鎮長故居及北辰國小校長、老師宿舍群損壞嚴重，文史團體及民代要求速列歷史建物整修。（許素惠攝）

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雲林縣北港前鎮長陳向陽舊宅、北辰國小校長及教師宿舍群損壞嚴重，文史團體去年提報列歷史建物，經過現勘，但今年4月間縣文化處開會討論卻未請提報人及建物所有權人與會，因而決議自主調查與暫緩入列，但迄今毫無進展，議員蔡岳儒不滿，要求暫列古蹟。

提報人吳登興指出，該鎮長舊宅和校長宿舍相對面，均在同一區建築群內，約建於日據時期昭和年間，距今已有8、90年歷史，堪稱北港市區內規模最大的日式建築群。

文史工作者許士能表示，該建築如果能入列歷史建物加以整修保存，並活化善用，恰好能和毗連的鎮立圖書館、北港文化中心、運動公園等形成文化園區，帶給鎮民更周全的藝文軟體生活。

北港鎮長張勝智原有意將舊鎮長宅拆除建新辦公廳舍，經與文史工作者等討論，也樂見保留修繕再活化。

蔡岳儒說，該舊宅及宿舍群去年11月間已現勘，2位出席委員建議列冊，今年4月文化處竟未邀請提報人及所有權人與會，而決議暫緩列冊，會中決議由文化處自主調查，但迄今毫無進度，現值雨季又頻有颱風，再不處理建物會壞得更快。

蔡岳儒表示，根據《文資法》規定，經列冊建物應於6個月內完成審議，而進入審議程序即為暫定古蹟，立委蘇治芬也會同文化部人員實勘過，中央同意給基礎調查經費，相關單位卻拖拖拉拉，令人不解，要求先列暫定古蹟。

(中時 )

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