美國敵人很多！會普丁前 川普點名歐盟中俄都是

美國總統川普正在進行訪問歐洲的行程。(圖/美聯社)

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中時電子報

剛結束訪問英國行程的美國總統川普已經抵達芬蘭準備和俄國總統普丁展開世紀的美俄峰會，然而他卻搶先在峰會前列出美國的敵人清單，在如今貿易戰的緊張情勢下，除了中國和俄羅斯都被點名之外，向來被視為美國盟友的歐盟也被川普列為敵人。

美國總統川普15日在接受節目採訪時表示：「我認為美國有很多敵人，我認為歐盟是敵人，因為他們在貿易上對我們所做的事」，「歐盟本身也有很多困境，我很尊重他們的領導人，但在貿易層面上，他們真的佔了美國的便宜」。

美國總統川普剛與英國首相梅伊完成會面。(圖/美聯社)

就在幾個小時前，剛與川普見完面的英國首相梅伊（Theresa May）透露川普建議她，與其和歐盟談判脫歐事宜，應該直接控告歐盟。

川普也接著說，「俄羅斯在某方面也是敵人，中國在經濟上，當然也是美國的敵人。他們肯定是」。

主持人格羅爾（Jeff Glor）聞言也向川普表示，「很多人會很驚訝你把歐盟列為敵人在比中國與俄羅斯前面」。

雖然川普也解釋儘管點名這些國家為美國敵人，但不代表這些國家很壞，他們都是美國的競爭對手，但很顯然歐盟的領袖對這套說法並不買單。

歐盟高峰會主席圖斯克（Donald Tusk）就在川普的採訪播出不久後表示，「美國和歐盟是最好的朋友，說我們是敵人的都是在散播假新聞」。

(中時電子報)

文章來源：Trump calls European Union a 'foe' – ahead of Russia and China

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