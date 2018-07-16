檢警攜手反賄選　營造安居樂活生活圈

2018年07月16日 10:54 中時 張穎齊

年底九合一選舉將至，為宣導「打擊賄選、人人有責」的重要理念，基隆地檢署檢察長陳宏達與基隆市警局長黃明昭，特地率領刑大、四分局等各級幹部，共同前往安樂區「城上城」社區舉辦反賄選及安居專案治安座談會，透過走入社區方式與民眾建立起直接互動的橋梁，強化民眾對於反賄選以及「反毒打詐」的觀念。

基隆市警局表示，為配合中央執行「安居緝毒」計畫，特地在安樂區「城上城」社區舉辦座談會，現場與會民眾近200名，檢警調藉此機會向在場每一位市民發送警察局特製的反賄選及安居宣傳海報，強化民眾反賄選觀念並加強對製毒工廠、詐騙機房及幫派成員特徵的認知。

活動現場中，警方向民眾宣導「反賄選」、「緝毒、打詐、掃黑」，以及暑假青春專案期間的「安居專案」，皆為當前重點工作；針對年底九合一選舉，檢警調將加強查緝各類賄選行為，現場民眾反應熱烈，達成宣誓全民反賄選之共識，共創良好的選舉環境。

此外，檢警調也在會中，針對青少年最常出現的犯罪問題，包括涉毒及販毒、加入幫派、參與詐欺集團以及被利用從事色情行業等，透過本月宣導內容，讓青少年知道如何保護自己，共同宣示基檢與基警打擊犯罪之決心，並鼓勵民眾勇於檢舉賄選，發現疑似「咖啡包、梅粉、巧克力」包裝的新興毒品均可向警方反映，一齊淨化治安環境。

基隆市警局指出，賄選、毒品、詐欺及黑道暴力等犯罪對於個人、家庭、社會、國家危害至鉅，未來檢警調將持續深入追查賄選情資、詐騙集團及全面清查掃蕩「群聚施用毒品」處所，除向上溯源外，亦橫向調查犯罪網絡，檢警調通力合作，落實政府「反賄選、緝毒、打詐、掃黑」政策，營造家園安居樂活要靠全民一起努力。

(中時 )