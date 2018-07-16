熱死人！持續酷熱 日本已經4人中暑死亡

2018年07月16日 14:24 中時 黃菁菁

日本列島大範圍地區15日被高氣壓籠罩而酷熱難耐，岐阜縣揖斐川町及京都府福知山市的氣溫高達38.8度，創下今年日本全國的最高氣溫。《讀賣新聞》統計，至15日晚間10點止，已有4人因中暑死亡，6人昏迷不醒人事。

日本氣象廳指出，日本全國15日有超過2成、共2千個地點的氣溫都超過35度。各地最高氣溫為，岐阜縣多治見市及京都市，達38.7度、滋賀縣東近江市達38.5度、群馬縣館林市及大阪府枚方市37.9度、東京都心35.4度。

因中暑而突然喪命者以老人為主。兵庫縣1名80多歲男性15日上午在除草時中暑而死。佐賀縣太良町下午有位91歲女性在做農活時中暑身亡。滋賀縣米原市的94歲女性在除草時昏倒、大津市的70歲男性在家昏倒，兩人隨後都確認死亡。

16日是日本的國定假日「海之日」，各地持續高溫酷暑。氣象廳預測，16日的最高氣溫是埼玉縣和京都市為38度、名古屋37度、東京都心為35度等，內陸地區也可能高到將近40度。

氣象廳已針對全國除了北海道和沖繩以外的地區發布高溫警報，呼籲民眾要頻繁補充水份，盡量不要外出，在室內適當開冷氣，以防止中暑。尤其是西日本豪雨災區的民眾中暑的風險高，一定要採取預防中暑對策才行。

(中時 )