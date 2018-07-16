新竹縣》白色力量相挺 「金黃色」徐欣瑩可能突破藍綠？

2018年07月16日 10:59 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

民國黨主席、新竹縣長參選人徐欣瑩15日成立科技後援會，台北市長柯文哲到場力挺，他說「政治沒有那麼困難」、「找一個正常的人來做就好了」，現場亦有數百科技人聲援。柯文哲與徐欣瑩，一個標榜白色力量，一個因民國黨被形容「金黃色」，白色力量加金黃色力量，會有怎樣化學反應？備受矚目。

柯文哲與徐欣瑩私交甚篤，2人曾在新竹縣舉辦座談會，柯媽何瑞英日前也曾陪徐欣瑩到新埔市場掃街拜票，母子倆高人氣為徐欣瑩拉抬選情。柯文哲15日站台時提到，目前最有機會突破藍綠的包圍，除了台北市以外就是新竹縣，如果新竹縣可以成功，台灣走出藍綠對抗泥淖，會影響台灣幾十年來的歷史。

新竹縣目前為中國國民黨執政，縣長邱鏡淳已任兩屆，黨提名副縣長楊文科參選縣長，揚言要選的立委林為洲尚未宣布不選，藍軍處於內亂；民進黨徵召鄭朝方，不過綠營民調落後。從今年3月到7月，台北市與新竹縣政治情勢各有轉變。民進黨在台北市正式提名姚文智，不再禮讓柯文哲；徐欣瑩面對藍綠各有提名人，也要努力突破藍綠包圍，以「非藍非綠」姿態勝出。

中評網指出，柯文哲到新竹縣替徐欣瑩站台，心境已經不是替好朋友加油，是典型輔選，在台北城外另闢戰場，把「柯P效應」從台北外溢到竹縣。有趣的是，徐欣瑩面對藍綠對手，跟柯P面對丁姚兩人，某種程度雷同，主要是兩地綠營支持度明顯落後，國民黨提名的又都不是悍將，屬於「佛系」。柯文哲講話擅長直白，贏得年輕人喜愛，徐欣瑩長期宗教素養，基本上不太會信口開河，怎樣將柯P能量轉化成自己的選舉養分？答案即將揭曉。

(中時電子報)