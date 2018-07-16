管案怎解套 葉俊榮：三條路給台大

2018年07月16日 11:03 中時電子報 余弦妙 、 戴安瑋 、 簡怡欣 、 尉遲佩玉

葉俊榮提出三選擇給台大。圖/本報資料照

葉俊榮提出三選擇解套管案。(圖/翻攝自中時電子報)

面對台大校長遴選案陷入僵局，新科教長葉俊榮就指出，教育部認定管中閔沒有利益迴避，因此要求台大重啟遴選，重新檢視候選人的資格，他也提出三項選擇來讓這個解開管案僵局。

葉俊榮指出，針對教育部對於大學遴選出的校長，是由教育部來聘任，且教育部只是在遴選過程中是負責監督，看遴選過程中是否又重大明顯瑕疵，若是有就能行使權力，但現在教育部做出的決策是認定，台大目前遴選出的管中閔教授並沒有利益迴避，產生了獨董爭議，因此要求台大重啟遴選。

葉坦承，這樣的做法就是尊重大學自治，若是台大要求遵循大學自治法就要重啟遴選，教育部也就是針對這個部分來做要求。

此外他也提出，台大身為一個台灣高教的指標，擁有許多資源，應該要從學生權益的角度來看，校長之位不應該長期由代理校長來當，這樣會戕害整個大學本身的發整，現在台大方提起了訴願，未來結果應該是走向訴訟，這樣時程將會拉的更長遠，這樣台大學生的權益會遭到嚴重損害。

因此，葉直接提出三個選擇來讓處理，其一就是盡速重啟遴選，教育部針對利益迴避的部分，要求台大重啟遴選，若是重啟遴選並合理交代，就能解決程序上的所有問題，但目前台大不願意，並要求教育部盡速聘任，這也是為何教育部與台大僵持至今，因此認為第一個選擇的可能性低。

其二，將此事件交由司法單位來處理，全權交由司法做出判斷，但這個時程將會拉到很長，這樣選項也會對台大造成不小的傷害。

其三，教育部與台大能夠積極溝通與傾聽，大家一起解決，葉認為之前教育部與台大並沒有積極溝通討論，因此希望未來大家能夠積極討論溝通來達成共識並解決現在的僵局。

(中時電子報)