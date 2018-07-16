國民黨批107年部分追減預算 中市依必要性合法編列並滾動式調整

2018年07月16日 11:32 中時 陳世宗

台中市議會國民黨團16日舉行記者會，痛批二月底民進黨才用多數暴力強硬通過的預算，短短4個多月卻無力執行；因牽涉重要民生、社福、建設預算總共80幾項，國民黨團無法也不敢同意追減。市府強調，預算皆依必要性合法編列，並隨時視實際狀況做滾動式調整。

國民黨團書記長李中說，市府追減預算中，赫然發現將「烏日文心北屯線建設計畫建設經費1.5億」、「汙水下水道建設計畫1億」、「交通都發環保三局租賃費1.2億」、「父母未就業家庭育兒津貼3千萬」等，多項攸關民生與建設的重要市政項目辦理追減，總金額高達6.2億多。

李中指出，最荒謬是交通、都發、環保搬遷租賃費，當時審查時各局處都說是重要預算且民進黨議員動用表決護航通過，現在急著追減顯示市府無力執行且編列預算時未經審慎籌劃，即便中央減少補助、市府若有心要做仍可維持市庫款項，市府「這比髮夾彎還要彎」！

市府表示，預算皆依必要性合法編列可受公評，並隨時視實際狀況做滾動式調整，每分預算均用於刀口上；許多追減項目多為配合中央預算變動適時調整，期待國民黨團問政能更理性並兼顧事實。

市府強調，有關追減交通局、環保局、都發局辦公廳舍搬遷租賃費用，為節省租賃預算，市府規畫利用既有廳舍優先讓3個局進駐，故提出追減。108年歲出中，社會福利支出也編列180.09億元占預算大宗，顯示市府對於教育文化與社福的重視，並無民團所指不重視社福的情形。

(中時 )