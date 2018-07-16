不受貿易戰影響 2018上半年大陸GDP比去年同期成長6.8％

2018年07月16日 15:06 中時 楊家鑫 、 喻華德

中美貿易戰開打，大陸經濟走向受到關注。大陸國家統計局16日宣布，根據初步核算，今年上半年大陸GDP總量418961億元（人民幣；下同），按可比價格計算，較去年同期成長6.8%。二季度較去年同期成長6.7%，增速比一季度放緩0.1個百分點，連續12個季度保持在6.7%-6.9%的區間。

大陸中新社報導稱，根據大陸國家統計局初步核算，今年上半年大陸GDP總量418961億元，按可比價格計算，較去年同期成長6.8%。二季度較去年同期成長6.7%，增速比一季度放緩0.1個百分點，連續12個季度保持在6.7%-6.9%的區間。

報導稱，上半年，大陸全國居民人均可支配所得14063元，較去年同期名義成長8.7%，扣除價格因素實際成長6.6%。6月份，大陸全國城鎮調查失業率為4.8%，與上月持平，比上年同月下降0.1個百分點。就業形勢向好。

報導指出，分季度看，一季度較去年同期成長6.8%，二季度成長6.7%，連續12個季度保持在6.7%-6.9%的區間。分產業看，第一產業增加值22087億元，較去年同期成長3.2%；第二產業增加值169299億元，成長6.1%；第三產業增加值227576億元，成長7.6%。

大陸國家統計局局長寧吉喆6月26日曾發表署名文章稱，今年以來，一系列穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施效用持續發揮，減稅降負等支援實體經濟發展的政策力度加大，經濟運行呈現出增長平穩、就業擴大、通貨膨脹溫和、國際收支改善的良好格局。

中國銀行國際金融研究所的研究報告稱，今年上半年，國際貿易、金融市場、地緣政治形勢複雜多變，大陸經濟運行面臨很大的不確定性，但在世界經濟持續復甦、國內新動能不斷增強和房地產市場升溫等因素的支撐下，大陸經濟總體上延續了企穩向好態勢。

(中時 )