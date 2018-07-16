丁守中民調領先 柯P冷回：模擬考考高分沒用

面對民調落後對手丁守中，台北市長柯文哲16日出席暑期市政體驗營活動，會後受訪表示「模擬考考高分沒有用」。（台北市政府提供）

友善列印
中時

年底選戰逼近，根據國民黨內部最新民調顯示，台北市長參選人丁守中不但領先台北市長柯文哲4.8個百分點，近期也一直維持4至6個百分點的領先，雙方呈現拉鋸戰，柯文哲16日受訪表示，民調隨時變動，模擬考考高分沒用，聯考當天考高分最重要。

柯文哲16日出席暑期市政體驗營活動，會後媒體詢問藍營最新民調顯示丁守中穩定領先，柯文哲則一派輕鬆表示，模擬考考高分沒用，聯考當天考高分最重要， 勝敗對他來講不是那麼重要，反而是過程很有趣。

但國民黨內部民調也顯示尚有12%藍營選民尚未歸隊挺丁，對此柯文哲表示，對他來講選舉是一個改變台灣政治文化的社會運動，雖然它是重要的因素，但如果把成敗當作唯一檢驗成敗的因素，最後就是綁手綁腳什麼事都不敢做。

柯文哲指出，當市長每天都有人在耳邊跟他講什麼不該做、什麼會違反選票，坦白講，他每天都很努力地在對抗這種聲音，後來他發現，越不理他們市長做得越好。

至於選戰逼近，為了淡化藍綠對立色彩，許多里長為了避免被「貼標籤」選擇不掛黨籍，對此柯文哲表示，對里長來說，里民服務好比較重要，是他連任最重要的保障，所以老實講，藍綠鬥得越厲害，掛哪一個黨籍都里民都不高興，很多里長慢慢會把黨的成分下降，對台灣政治未嘗不是壞事，倒覺得這是一個比較正面的政治發展。

另外，近期在海選幕僚期間引發的「貪婪的老人」爭議，網路輿論批評不斷，柯文哲也再次澄清，影片30秒的錄音很清楚，不是抹黑造假是甚麼，不滿表示「柯文哲沒有網軍，只有網路義勇軍！」

(中時 )

國民黨批107年部分追減預算 中市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。