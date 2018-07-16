丁守中民調領先 柯P冷回：模擬考考高分沒用

2018年07月16日 11:32 中時 吳堂靖

年底選戰逼近，根據國民黨內部最新民調顯示，台北市長參選人丁守中不但領先台北市長柯文哲4.8個百分點，近期也一直維持4至6個百分點的領先，雙方呈現拉鋸戰，柯文哲16日受訪表示，民調隨時變動，模擬考考高分沒用，聯考當天考高分最重要。

柯文哲16日出席暑期市政體驗營活動，會後媒體詢問藍營最新民調顯示丁守中穩定領先，柯文哲則一派輕鬆表示，模擬考考高分沒用，聯考當天考高分最重要， 勝敗對他來講不是那麼重要，反而是過程很有趣。

但國民黨內部民調也顯示尚有12%藍營選民尚未歸隊挺丁，對此柯文哲表示，對他來講選舉是一個改變台灣政治文化的社會運動，雖然它是重要的因素，但如果把成敗當作唯一檢驗成敗的因素，最後就是綁手綁腳什麼事都不敢做。

柯文哲指出，當市長每天都有人在耳邊跟他講什麼不該做、什麼會違反選票，坦白講，他每天都很努力地在對抗這種聲音，後來他發現，越不理他們市長做得越好。

至於選戰逼近，為了淡化藍綠對立色彩，許多里長為了避免被「貼標籤」選擇不掛黨籍，對此柯文哲表示，對里長來說，里民服務好比較重要，是他連任最重要的保障，所以老實講，藍綠鬥得越厲害，掛哪一個黨籍都里民都不高興，很多里長慢慢會把黨的成分下降，對台灣政治未嘗不是壞事，倒覺得這是一個比較正面的政治發展。

另外，近期在海選幕僚期間引發的「貪婪的老人」爭議，網路輿論批評不斷，柯文哲也再次澄清，影片30秒的錄音很清楚，不是抹黑造假是甚麼，不滿表示「柯文哲沒有網軍，只有網路義勇軍！」

(中時 )