吳宏謀接任交長 場外抗議聲同行

2018年07月16日 11:57 中時 王思慧

交通部今日舉行部長交接典禮，由政委張景森（中）擔任監交人，卸任部長賀陳旦（左）交棒給新任部長吳宏謀（右）。（交通部提供）

交通部今日舉行部長交接典禮，新任部長吳宏謀致詞時表示，上任後核心價值是安全、效率、品質、創新及永續，會善用現在的資源與技術，推動高品質觀光，繼續提升公共運輸安全，發展交通建設。不過就在交通部外，台鐵產業工會反對台鐵公司化抗議，吳宏謀說，會再來討論溝通了解。

吳宏謀表示，感謝賀陳旦在過去訂定良好基礎，交接就像是接力賽，強調安全就是首要工作，再來就是國家觀光發展轉型，要用不同策略發展台灣的觀光市場，而公共運輸也需要繼續整合」提升。關於前瞻建設，也會多運用現今技術、資源，因地制宜，才會有好的執行力及高品質。

吳宏謀提及，環境保護也是未來努力方向，尤其是行動污染源，包括電動車、公共運輸等，未來都會循序漸進，配合國家政策推動，期待交通運輸環境能友善貼心，永續經營。

賀陳旦表示，今日是自己離開交通部第二次，次長部長權責壓力不一樣，現在的工具也比以前多，以前車禍事故好像離我們很遙遠，不過一條命就是一個家庭，還有空氣污染也需要改善。他勉勵交通部職員，不要認為挑戰愈來愈多，應要善用手機、網路等工作，為專業找到助力。

政務委員張景森今擔任監交人，他表示吳宏謀在工程會主委任內曾多次協調交通部建設，一定熟悉交通部業務；且前瞻計畫前置作業中的軌道運輸路網，也是吳宏謀擔任政委督導交通部，相信是一大助力。

台鐵產業工會今早約有10名左右工會成員在交通部前抗議，要反對台鐵公司化，工會更要求與新部長吳宏謀公開辯論。交通部長吳宏謀表示，台鐵目前沒有設定一定要公司化，重點在於要兼顧原來員工權益，並延續台鐵永續發展；願意和工會對話、討論清楚。

工會認為，台鐵公司化之後就是民營化，將會造成更多公共安全危機，不只是台鐵員工的勞權問題，也影響全國民眾鐵路運輸使用的公平性。工會要求吳宏謀對台鐵公司化議題表態，若部長贊成繼續推動公司化，那就請部長與工會幹部公開辯論。

吳宏謀表示，目前還要再跟他們溝通，並沒有設定公司化或非公司化，但不管怎麼做，都是要兼顧原來員工權益，並讓台鐵能永續發展，也願意和工會對話，把公司化或維持現狀的利弊得失充分討論。

(中時 )