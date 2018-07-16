《全台最速報》機捷全線降10元 明年元旦實施

機捷全線降10元 明年元旦實施

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中時電子報
綜合報導

◎機捷全線降10元 明年元旦實施

機捷全線降10元，明年1月1日實施！桃園市長鄭文燦16日赴議會施政報告，無黨團結聯盟群起要求機場捷運全面降價，鄭文燦說今年光上半年盈餘就達2億元，搭乘人次每月也激增3千人，當場宣布全線全面降價，每站至少降10元，最晚明年元旦全面實施。

◎藍綠夾殺民調降 柯P：模擬考高分沒用

年底選戰逼近，根據國民黨內部最新民調顯示，台北市長參選人丁守中不但領先台北市長柯文哲4.8個百分點，近期也一直維持4至6個百分點的領先，雙方呈現拉鋸戰，柯文哲16日受訪表示，民調隨時變動，模擬考考高分沒用，聯考當天考高分最重要。

◎國樂搬到戶外 竹塹國樂節 樂迷大呼過癮

年度竹塹國樂節愈來愈精彩，19日將安排新竹青年國樂團與多名青年指揮家合作的精彩演出，另於22、28日於北大公園、鹽水圖書分館帶來「戶外」音樂饗宴，備受矚目的閉幕音樂會則由揚琴、笛、二胡名家同台演出，為節目畫下完美句點。

◎7/13~7/16世貿一館 最大婦幼年中慶 盛大登場

2018全台最大婦幼年中慶，【台北國際婦幼用品大展】【台北玩具暨兒童用品展】於7月13日(五)至16日(一)，於台北世貿一館盛大登場！

(中時電子報)

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