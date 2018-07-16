又是小惡魔！家裡拉K傳惡臭 鄰報警查獲小惡魔

2018年07月16日 12:01 中時 馮惠宜

台中市1名30歲陳姓男子在家中拉Ｋ，空氣中的異味引起民眾注意報警處理，警方於陳男房內查獲1包俗稱小惡魔9.36公克2級毒品咖啡包及1包3.18公克的3級毒品愷它命，他向警方表示毒品是外賣傳播妹帶來助興，還信口開河地說，自己吃完這些就戒(毒)了，警方採尿偵訊後將陳男依違反毒品防制條例送辦。

暑假期間，台中警方執行青春專案，第三分局東區分駐所7月2日獲報民眾住家附近有燒塑膠的臭味，疑似有人拉Ｋ。巡佐林榮祥、員警劉易軒、黃盛吉迅速動身前往查看時，果真聞到空氣中殘留些許異味，適巧1名陳姓男子從屋內走出，見到警方後表情一愣神色不安，卻仍首肯員警進屋查看，眼尖的員警沒多久就在置物櫃上發現一包小惡魔咖啡包，陳男眼見紙包不住火，這才又乖乖拿出1小包愷它命。

警方在陳男家找到毒品，他竟說吸完這次再戒毒。（馮惠宜翻攝）

陳姓男子向警方供稱，毒品是昨日叫「外賣」時，特別請傳播妹帶過來的催情劑，警方問他為何使用毒品，陳男竟回：沒有啦！想說這些吃完就要戒了！這種宣誓意味大過決心的回答，讓員警也只能面面相覷無言以對。

台中市政府警察局第三分局表示，目前國內新興毒品常以新潮咖啡包、梅片、毒巧克力、軟糖等態樣吸引不知情青年學子好奇使用，嚴重危害青少年身心健康，該局暑期青春專案期間，警方為防制青少年遭受毒品戕害，將全力積極查緝毒品，並持續配合「安居緝毒專案」發揮警民合作力量，建構「友善通報網」，展現保護青少年的決心。

(中時 )