蔡總統向台商喊話：投資台灣現在還不嫌晚！

2018年07月16日 12:55 工商 曾麗芳

亞洲台灣商會聯合總會連續3年在台中市舉辦年會，且規模一年比一年盛大。（圖／曾麗芳）

亞洲台灣商會聯合總會長江文洲（左），致贈紀念品給蔡總統。（圖／曾麗芳）

「投資台灣現在還不嫌晚，台灣是台商佈局全球的基地！」蔡英文總統16日在台中出席亞洲台灣商會聯合總會第25屆年會時、細數政績後，對著台商喊話：「我們跟過去的政府不一樣，推動產業已有實質成績，現在台灣經濟體質進入向上攀升階段，投資台灣不嫌晚！」

來自17個國家與地區的亞洲台灣商會聯合總會，連續3年在台中市林酒店舉辦年會，且規模一年比一年盛大，今年逼近900個會員與眷屬參加，場面相當浩大。

蔡英文總統表示，亞洲台灣商會年會理監事會議「軍容壯盛」，台商的規模大、向心力強，是台灣最寶貴的資產。

蔡總統說，去年她向亞洲台灣商會承諾「政府會把台灣顧好，讓經濟轉型成長！」而台灣確實繳出比前幾年更好的成績單，景氣復甦、經濟成長率高於預期、股市維持上萬點，很多的指標性數字都成正面趨勢發展。

蔡總統說，台灣的外銷持續成長，出口超過3,000億美元，也是歷年來第二高，這些都證明台灣經濟穩健成長，後勢可期。「台灣升級轉型已經有重要突破，台中機械產業的產值已來到1.1兆元，是台灣第3個兆值產業，不久之後，物聯網產業有機會成為另一個兆值產業。」

蔡總統強調，過去一年，中央不只獎勵創新，也致力結構性轉型，鬆綁法規，讓法規制度跟上企業的腳步；對於企業最關切的5缺問題，由跨部會力量專案列管，政府對台商回台投資認真看待，推動產業、拼經濟有實質成績。

蔡總統說，台灣經濟整體體質已恢復元氣，進入向上攀升的階段，她也邀請亞洲台灣商會藉此機會到台中走走看看，參觀台中市長林佳龍這三年多來的努力。

離場前，媒體詢問對台中市長林佳龍政績看法時，蔡總統特別停下腳步稱讚：「林佳龍好棒！」建設大台中成果有目共睹。

(工商 )