葉俊榮澄清赴陸講學、假發票案 教育部未來不讓學者陷入未知風險

新任教育部長葉俊榮（右）今天上任。（林志成攝）

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懸缺一個多月的教育部長16日舉行交接，新任教育部長葉俊榮（中）一上任就面對「管案」與12年國教新課綱問題，當他回答尖銳問題時，代理部長姚立德（右）貼心提醒部長回答問題時，一不小心跌倒在舞台上，引起一時的緊張。(鄧博仁攝)

新任教育部長葉俊榮今表示，他之前到大陸浙江大學講學27天，未領薪水、鐘點費，「但怎麼可能會沒有生活費、交通費及住宿費」；至於他過去涉及的假發票案，自己已檢討改進。他強調未來教育部要把制度釐清，避免學者從事研究或兩岸交流時陷入風險。

教育部今天舉行代理部長、新任部長交接典禮，由政務委員林萬億監交，代理部長姚立德將印信交給新部長葉俊榮。林萬億表示，葉俊榮驍勇善戰，過去處理過多很多棘手的問題，加上教育部有很好的團隊，葉應該是「沒在怕」。

新任教育部長葉俊榮（中）一上任就面對「管案」與12年國教新課綱問題，當他回答尖銳問題時，代理部長姚立德（右）貼心提醒部長回答問題時，一不小心跌倒在舞台上，引起一時的緊張。(鄧博仁攝)

不過之前台大校長當選人管中閔赴陸交流引發軒然大波，葉俊榮也連帶被踢爆有類似經驗。葉俊榮當時說，他在2011年曾到浙大光華光華法學院講學27天，其間沒有任何兼職、也未領取任何費用，一切合乎規定。不過他說「未領取任何費用」這句話，少有人相信。

此外，葉俊榮在2012年時也捲入假發票報帳案，涉及指示學生挪用3萬5000元的國科會補助款，要元霖公司代購高價的護枕工學椅、快鍋、檯燈、時鐘等與專案計畫無關的物品。

葉俊榮赴陸講學及涉及假發票事件，如果不說清楚，將為他教育部長任期埋下不可預測的因素。在今天上任記者會中，葉俊榮對這兩個問題一一澄清，並表示不希望再被此糾纏。

對於赴陸講學問題，葉俊榮說，當初他是說在浙大沒有職位、也沒有領薪水，但怎麼可能沒有領交通費、住宿費或生活費？此外，他在各項演講時，都有領演講費，「這是每個人都知道的學術規矩」。

葉俊榮還說，他在學期間赴浙大講學27天，都經過學校核准，回來後，他花了3個晚上為學生補課，並未損及學生學習權益。

至於有數百個學者捲入的假發票案，葉俊榮表示，這個事件對認真教學的老師是一大打擊，他自己也已檢討「為何不夠小心、未盯緊」，並實際去改進。

不管是赴陸講學或是假發票案，都是因為法令有模糊地帶，導致學者一不小心就可能違法。葉俊榮說，法律一定要遵守，但教育部有責任將模糊的規定講清楚，讓學者不管是在兩岸交流或是報帳時，不用陷入風險。

(中時 )

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