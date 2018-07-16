年繳20萬！康橋幼兒園竟爆女童遭性騷

2018年07月16日 12:11 中時電子報 尉遲佩玉 、 戴安瑋

康橋國際學校秀岡校區。(圖/翻攝自康橋官網)

貴族學校康橋幼兒園爆發性騷擾事件。一名女童的家長指控，女兒在學校趴在桌上休息時，遭男同學撫摸私密處，女童雖表達不快，並把男同學的手撥開，但男同學並未停止猥褻動作，讓女童情緒崩潰。校方和新北巿教育局今天都證實，確有此事。

《鏡週刊》今報導，位於新北巿新店區的康橋幼兒園，遭家長控訴，女兒在校被男同學猥褻，男生趁老師要求大家趴在桌上休息時，先是偷襲女兒的裙底，之後更將手伸進內褲內撫摸私處，女兒雖然立即把男同學的手撥開，並瞪對方表達不快，但男同學仍繼續進攻，讓女兒回家後情緒崩潰暴哭。

受害女童家長還向《鏡週刊》爆料，指到學校想了解此事時，竟遭校方阻擋，校方還稱僅是是幼童間的「互相探索」。

由康軒文教集團成立的康橋國際學校，從幼兒園到高中都有，校區分布雙北、新竹，在大陸則有昆山和合肥校區，光是幼兒園一學年的學雜費就高達20萬元，若從幼兒園一路念到高中，花費更達千萬元，是國內知名貴族私校。

康橋今天受訪時坦承確有此事，家長是上月底到校反應，校方立即啟動性平機制，也有安排兩造家長見面溝通，並非女童家長指控的未處理，只是性騷事件發生的時間有點久遠，部分事實難以釐清；康僑強調，事發後有依規定通報新北巿教育局，但因是性平事件，無法透露處理細節。

康橋說，女童是幼兒園學生，目前已經畢業，至於女童是否有直升小學部，康橋則推說不知道。

新北巿教育部說，月初確實有收到康橋幼兒園通報此事，目前康橋還在就性騷案進行了解，若事後證明學校管理有違失，將視情節進行處分。

(中時電子報)