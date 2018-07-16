學者反對鐵路立體化 吳宏謀：是必然的趨勢

2018年07月16日 12:40 中時 王思慧

交通部今天舉行新舊任部長交接典禮，新任部長吳宏謀接受媒體聯訪，表示陸海空及觀光都很重要，會全部聽完業務報告，並沒有先後順序。另外有學者反對鐵路立體化，吳認為，為不讓城市被切割，造成交通安全問題，才會高架或地下化，是必然的趨勢。

有學者連署反對鐵路立體化政策，吳宏謀說，由於早期台灣缺乏整體規畫，人口聚居後，為了交通安全，才會高架或地下化，是必然的趨勢。強調台鐵軌道運輸是國家公共運輸與綠色交通的動脈，要求要穩定、安全、運量高，未來要加速推動台鐵、高鐵與捷運合作，串成便捷路網。

有媒體詢問是否延續賀陳旦取消連假夜間免收費措施，吳宏謀說，由於數據發現夜間肇事率較高，不鼓勵夜間開車，因此當時才會取消連假夜間免收費，將再與相關單位討論，承諾未來有讓民眾較能接受的做法。

針對前瞻延宕問題，吳宏謀指出，目前大部分工程仍在規劃設計階段，會加強與各縣市合作，強調是國家未來30年或百年重要的交通基礎建設，前瞻工程加速執行是未來努力方向。

另外，台灣高鐵公司傳增設2名資深副總，引發外界質疑是肥缺。吳宏謀表示，高鐵公司為民營公司，會尊重公司獨立自主、整體組織運作，及人事調整與整體內部組織再造，將再進一步了解。

(中時 )