「不義遺址」首度曝光 促轉會續追軍監史料

2018年07月16日 13:06 中時 陳建瑜

獬豸塑像，軍監時期留存至今。（促轉會提供）

促進轉型正義委員會今首次舉行記者會，並曝光過去無法對外開放的「不義遺址」。負責「威權象徵處理業務」促轉會委員楊翠表示，就外界關注的「不義遺址」調查，他們10日首度實地走訪過去無法進入調查的遺址，包括位於安坑的「國防部軍人監獄」，下一階段將一一針對地點、軍監細部去追查。

促轉會主要分成包含「還原歷史真相業務」、「威權象徵處理業務」、「平復司法不法業務」及「重建社會信任業務」等4組。 就「威權象徵處理業務」部分，楊翠表示，過去一個半月，主要在處理關於「不義遺址」的調查；名稱仍在討論，但地點部分，已就過去人博館已調查的45處進行第一波調查，追尋這些地點是屬於哪個單位，能否夠進入調查。

楊翠指出，目前首先鎖定以前不能進去調查的地點，今大部分是歸屬於國防部、法務部矯正署，7月10日已經前往目前歸屬法務部矯正署的新店戒治所，及以前較難進去的「國防部軍人監獄」，進行第一次勘查，未來還會進行相關探訪及史料徵集。

楊翠說，1952至1987年間，軍人監獄是囚禁政治犯的重要場域，大都集中於「仁監」、「信監」和「智監」。以1955年1月為例，當時關了2411人，其中包括870多名政治犯。2005年國防部核定裁撤新店監獄後，2006年移撥法務部矯正署，目前由新店戒治所使用中。

楊翠表示，他們也做了一些比對，目前勘查下來，當時比較重要的「仁監」、「智監」是關政治犯的，「仁監」目前還在使用，「智監」目前已無使用，外部沒有多大改變，但內部有了改裝。「信監」當時是移撥給台灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所，已無使用，裡頭保留較多當時情況，包含地藏王，因為此地方有行刑，行刑前後都會拜的。

此外，負責「還原歷史真相」促轉會委員葉虹靈指出，過去這段時間分別向政府部門與民間徵集政治檔案，發現陳文成案、林宅血案都還有過去未曾披露過的文件，這將會是要徵集的優先目標整理。

葉虹靈說，7月26日已邀請政黨代表、專家學者就通報格式審定開會，雖然目前《政治檔案條例》尚未通過，但根據《促轉條例》本就有權去對威權時期政黨、附隨組織、黨營機構所持檔案去做審定工作，即認定屬不屬於政治檔案。

葉虹靈強調，目前在媒體上可見，6月國民黨曾披露，他們7月會有一批黨史檔案將移存至政治大學，但國民黨代表也在媒體上說，有些機密檔案部分目前為止不會開放，也不會移轉。

她強調，在26日通報格式會議上，主要就通報格式與各黨溝通，但我們也希望未來在填表通報過程，（國民黨）可跟促轉會明確釐清哪些資料會移轉到政大，哪些不會，所謂的機密檔案指的是什麼？數量有多少？在哪裡？會希望針對這些後續「請國民黨完整通報」。

促轉會主委黃煌雄強調，任何機關，包括當年最神秘館的國安局、軍情局、調查局，這些單位的主管、負責人、主辦人員的心態已體認到政治檔案開放是現行政府的要求，這個態度是很明確的。

黃煌雄說，在處理政治檔案的流程上，內部強調一定要非常嚴謹，不要落入任何不必要的口實，造成在追求政治檔案上，不必要的節外生枝；現發展到此時，整個朝野任何人、團體已很難擋住這個潮流，希望在嚴謹作為之下，我們展現光明磊落態度，也是一種正氣凜然的態度。

(中時 )