颱風假影響檢警搜索 北市府衛生局提澄清

2018年07月16日 12:41 中時 謝明俊

台北市檢警偵辦北市中山區「比妳美」醫美診所涉及違法案，事後傳出因颱風假影響檢警執行搜索一事，台北市政府衛生局16日上午特別提出澄清，原定執行搜索的7月11日當天，衛生局派出兩名官員前往市刑大待命，兩名官員雖然家住新北市，但並未休颱風假，而是正常上班配合檢警執行搜索行動，警方及衛生局人員到達中山北路二段比妳美醫美診所後，發現診所休颱風假未營業，所以才停止搜索行動。

北市檢警因受理一名女子控告比妳美醫診所涉嫌醫療疏失案，檢察官認為診所所涉情節嚴重，因此指揮台北市刑大對比妳美診所進行搜索，以及對負責人等進行傳喚約談，原本預定執行搜索時間是在7月11日，但事後傳出這次執行因雙北颱風假不同調而喊停。

北市警方因搜索約談對象是屬醫療機構，有其專業性，因此，特別函請北市衛生局派員協助認定搜索扣押標的，事後搜索喊停，外傳是衛生局人員休颱風假造成，但北市衛生局16日上特別提出澄清，搜索停止與衛生局人員無關。

北市衛生局表示，衛生局接獲警方來文，就指派兩名官員會同，雖然兩名官員是住新北市，但為公務仍放棄休假，依照時間前往台北市刑大待命，結果稍後和衛生局人員一起抵達比妳美醫美診所後，發現診所因放颱風假而停止營業，因而無法執行搜索，衛生局特此澄清。

(中時 )