雲林》雲林政壇震撼彈 謝淑亞停止競選縣議員搭檔張麗善競選縣長

斗六市長謝淑亞（右）宣布與國民黨提名雲林縣長參選人張麗善（左）搭當競選縣長，謝將擔任副手。（周麗蘭攝）

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謝淑亞表示，這個政府是來搞破壞的，每個人都要站出來，她挺的是大是大非、公平正義、人人在司法前平等。（周麗蘭攝）

雲林政壇震撼彈！擬投入下屆縣議員選舉的斗六市長謝淑亞，16日與張麗善共同舉行記者會，宣布即日起停止競選縣議員，協助張麗善競選下屆縣長。謝淑亞表示，「覺得政府是來搞破壞的，每個人都要站出來」，她挺的是大是大非、公平正義、人人在司法前平等。

謝淑亞表示，本來她規畫參選縣議員，讓選民幫她打個分數，但是這段時間以來，從政府允許核災食品闖關，年金改革的手法汙名化軍公教，農產滯銷她看了更心痛，政府寧說是假消息、假農民，連應該是保護人民最後一道防線的司法，最近的起訴判決的時間點、內容都令人起了很大的疑惑。

謝淑亞說，政府應該是要讓人民可以過好日子，不是一直製造對立破壞和諧，每一個人都應該要站出來終止破壞台灣進步的亂象。她最近在基層走動，發現每個人的內心深處都有一把尺，大家都有眼睛，人民要的其實不多，只要把經濟好好搞好、可以過好日子。

她表示，當張麗善向她提出邀請時，她決定挺身而出，也需要更多人挺身而出，挺大是大非、挺公平正義、挺人人在司法前平等、挺雲林，雲林值得更好，她謝謝張麗善給她一個機會。

張麗善表示，她與謝淑亞相識多年，20多年前她是醫院的護理長，謝是大學教授，一路走來相知相惜，因緣際會下踏上政治路。

張麗善說，她和謝淑亞共通點是凡事認真投入、不馬虎、腳踏實地負責任、直到達到目標才停止，最重要的兩人都有源源不絕的熱情，願意為地方付出，她們兩人溝通順暢、彼此尊重，期盼她能把經營古坑、斗六的成功經驗複製到其他鄉鎮市。

(中時 )

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