中華郵政以4種珊瑚為題材 19日發行台灣珊瑚郵票

2018年07月16日 12:41 中時 王思慧

中華郵政公司繼2014年至2016年發行系列「台灣珊瑚郵票」後，續以輻葉柔紋珊瑚、綠羽珊瑚、隔板葉形軟珊瑚與美麗紅扇珊瑚為題材，訂於7月19日發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元及15元各2枚。

中華郵政表示，面值6元的輻葉柔紋珊瑚郵票為石珊瑚目，在台灣周圍礁岩海域可發現。珊瑚群體由許多直立或水平的板葉構成，大型群體的板葉常互相層疊，排列成螺旋形或環形。生活群體表面具有輻射狀的脊和皺褶，呈黃、淡褐或米色。

綠羽珊瑚郵票也面值6元，軟珊瑚目，珊瑚群體由數個大型、各自獨立的珊瑚蟲組成，珊瑚蟲之間以匐匍根或薄層組織相連。珊瑚蟲有8隻羽狀觸手，羽狀分枝長而密集。生活群體呈綠或黃褐色，基部匐匍根常呈紅色。

隔板葉形軟珊瑚郵票面值15元，同樣是軟珊瑚目，主要分布於台灣南部礁岩海域。珊瑚群體由肥厚的肉質組織構成，表面具有隔板狀的陵脊，陵脊常呈輻射狀排列，由中心向周圍呈放射狀分布，生活群體呈黃褐、淡黃或淺綠、綠色。

面值15元郵票美麗紅扇珊瑚，是軟珊瑚目，主要分布於台灣北部及東北部礁岩海域。珊瑚群體的分枝延展成一平面，形成小扇狀。珊瑚群體常呈鮮紅色，珊瑚蟲呈白色或透明狀，密集分布在分枝的側面和前面。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月17日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，並推出專冊1款，內含台灣珊瑚系列郵票16枚及原圖明信片16張，內頁穿插精美的台灣珊瑚圖片，引領大眾認識台灣珊瑚的美麗與多樣性，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

(中時 )