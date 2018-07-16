農糧署長交接 胡忠一提李登輝的書法勉己

2018年07月16日 13:14 中時 鄭郁蓁

農委會農糧署今天上午舉行新任卸任署長交接，由農委會副主委陳吉仲主持交接，胡忠一接過印信成為新任署長，他以前總統李登輝書寫的「農為國本」勉勵自己，農糧署職員應以服務農民為首要任務。

胡忠一致詞表示，在農委會主委會客室掛著李登輝前總統在民國80年7月以毛筆書寫的「農為國本」掛軸、德國聯邦食品及農業部大門則以「古羅馬帝國的衰亡，起始於農民離開了他們的土地。」為警語，東西方國家都強調農業的重要性，並藉此提醒農糧署職員務必以服務農民為首要任務。

胡忠一說，在高度經貿自由化與氣候變遷的時代，農糧署必須主動提供更即時、更精準的產銷資訊，更用心輔導經營能力與專業化程度不同的農民，方能有效因應多元市場需求，並確保競爭力及農民收益，促使農業成為賺錢的產業。

他說，光靠農糧署、農業試驗改良場所等農政人員的力量，無法充分因應瞬息萬變的市場變化與消費需求，因此農糧政策的落實必須借助農會、農業合作社場、農田水利會等農民團體的功能發揮，以及市調、資訊、科技、加工、行銷、貿易等異業的資源整合，方能克竟全功。

胡忠一強調，今後農糧署將積極整合內外資源，促使農業成為兼顧科技、時尚及賺錢的產業；青年樂意投入，老農能順利傳承的幸福農業；消費者吃的安全、安心的安全農業；農業生產環境能永續經營的永續農業。

(中時 )