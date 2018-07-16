葉俊榮認管案陷入糟糕的僵局 未來一、兩個月是黃金處理時期

教育部長葉俊榮表示，未來一、兩個月是處理「管案」的黃金期。（林志成攝）

友善列印
中時

新上任的教育部長葉俊榮今天表示，「管案現在是很糟糕的僵局」、「台大不能一直是代理校長」，未來一、兩個月是處理的黃金時間，教育部和台大之間不會只是冰冷的「文來文去」，而是會注入互信的溝通，希望早日將問題解決。

葉俊榮說，台大校長當選人管中閔人事案，現在陷入糾結的局面，他過去沒有參與過此案，而是從媒體報導中得到相關資訊，他深深感受到，這個案子對台大、台灣高教、人心都造成相當大的衝擊，必須盡快解決。

「台大校長不能長期代理」，葉俊榮說，代理校長可以是一個月、兩個月，但若長期代理，就戕害大學發展，教育部若繼續「假裝沒事」不處理，那將傷害台大及學生的學習權益。

葉俊榮表示，關於管案，教育部和台大之間，本來就應該以程序合法為基礎，一個人的特質、好不好、棒不棒，都不是教育部該去干涉的，教育部不能代替大學選出最好的校長、但也不能去排除不喜歡的人選。

葉俊榮提出他對於管案的基本處理原則，那就是只看管中閔擔任台哥大獨董是否該涉及利益迴避，如果台大遴選過程中在這方面的處理有問題，教育部會要求他們重啟遴選；至於管中閔的學術倫理案及赴陸學術交流案，則不會納入他決策時的考量。

現在包括台大、管中閔及學生均已對管案提出訴願，葉俊榮說，司法結果當然要尊重，但司法也最曠日費時，「我們可能等不及」，因此必須走出一條新的路。

葉俊榮提出的一條新路是，教育部和台大之間，不要只是冰冷的「文來文去」，而是雙方更積極的溝通，並注入互信，包括管中閔本人及相關團體，都要一起加進來討論，「建立有溫度的程序」因此，對他來說，未來有一段時間是諮詢、請益、溝通之旅，「但不是長久的溝通」，這件事必須很快有結果。

葉俊榮說，台大對台灣高教發展非常重要，不能一直處於士氣低迷的狀況，教育部不會因為管案就不理台大，會盡快解決問題，讓台大繼續扮演起台灣高教旗艦的角色。

(中時 )

農糧署長交接 胡忠一提李登輝的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。