葉俊榮認管案陷入糟糕的僵局 未來一、兩個月是黃金處理時期

2018年07月16日 13:19 中時 林志成

新上任的教育部長葉俊榮今天表示，「管案現在是很糟糕的僵局」、「台大不能一直是代理校長」，未來一、兩個月是處理的黃金時間，教育部和台大之間不會只是冰冷的「文來文去」，而是會注入互信的溝通，希望早日將問題解決。

葉俊榮說，台大校長當選人管中閔人事案，現在陷入糾結的局面，他過去沒有參與過此案，而是從媒體報導中得到相關資訊，他深深感受到，這個案子對台大、台灣高教、人心都造成相當大的衝擊，必須盡快解決。

「台大校長不能長期代理」，葉俊榮說，代理校長可以是一個月、兩個月，但若長期代理，就戕害大學發展，教育部若繼續「假裝沒事」不處理，那將傷害台大及學生的學習權益。

葉俊榮表示，關於管案，教育部和台大之間，本來就應該以程序合法為基礎，一個人的特質、好不好、棒不棒，都不是教育部該去干涉的，教育部不能代替大學選出最好的校長、但也不能去排除不喜歡的人選。

葉俊榮提出他對於管案的基本處理原則，那就是只看管中閔擔任台哥大獨董是否該涉及利益迴避，如果台大遴選過程中在這方面的處理有問題，教育部會要求他們重啟遴選；至於管中閔的學術倫理案及赴陸學術交流案，則不會納入他決策時的考量。

現在包括台大、管中閔及學生均已對管案提出訴願，葉俊榮說，司法結果當然要尊重，但司法也最曠日費時，「我們可能等不及」，因此必須走出一條新的路。

葉俊榮提出的一條新路是，教育部和台大之間，不要只是冰冷的「文來文去」，而是雙方更積極的溝通，並注入互信，包括管中閔本人及相關團體，都要一起加進來討論，「建立有溫度的程序」因此，對他來說，未來有一段時間是諮詢、請益、溝通之旅，「但不是長久的溝通」，這件事必須很快有結果。

葉俊榮說，台大對台灣高教發展非常重要，不能一直處於士氣低迷的狀況，教育部不會因為管案就不理台大，會盡快解決問題，讓台大繼續扮演起台灣高教旗艦的角色。

(中時 )