前後任警分局長同升副局長 台南六分局六六大順

2018年07月16日 13:14 中時 洪榮志

台南市警六分局16日舉行新卸任分局長佈達交接，由市警局長黃宗仁監交。此次人事異動，不僅2位分局長均有多項優質表現打破警史紀錄外，剛卸任的分局長黃勝智與前分局長吳清飛更同時高升副局長，讓員警讚稱「六六大順」。

警方指出，新任警六分局分局長許坤田，警大警政研究所碩士，曾任新化警分局、善化警分局長。他在善化分局任內，不僅致力補足偏鄉派出所的警力不足，該分局海寮派出所警犬「霸王」，更吸引日本NHK電視台跨海來台專訪，獲國際媒體好評，不僅打破台灣警界紀錄，更充分行銷台南警察的「軟實力」。

許坤田擅長桌球、籃球，還是馬拉松好手，歷屆署長盃桌球比賽均拿到優異成績。他於善化分局任內為鼓勵員警運動，更自掏腰包幫同仁添購桌球桌，帶動該分局的運動風氣與凝聚力；同時，新化警分局任內，每天的晨跑習慣也讓他逮獲竊嫌，在警界傳為佳話。

卸任的黃勝智升任基隆市警局副局長，他也是警六分局第一位擁有運動博士學位的首長，任內除引進空拍機技術支援交通、治安勤務需求外，為強化街頭快打戰力，厚實員警體能素質，還打造百萬頂級的「員警體能訓練館」，讓員警能不受天候、交通因素影響，利用零碎的下班勤餘時間，隨時可以充分運動抒壓，更邀請統一獅球星指導員警使用器材，努力提升部屬福利，除添購咖啡機外，對同仁優質表現，均頒發破案茶鼓勵打氣。

此次人事異動，黃勝智與調任五分局長的前任六分局長吳清飛，同時升任縣市副局長，在4位外調副局長的分局長中，佔了2人。員警認為，「六」代表吉祥、順利，因此俗語有「六六大順、六合貴人」的說法，希望此次人事調升的喜氣，有助轄區民眾安居樂業。

(中時 )