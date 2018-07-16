增設高管挨批肥貓 高鐵：年薪符合業界水準

2018年07月16日 13:22 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）進行組織架構調整，新增兩名資深副總經理職位，引發外界質疑有增設「肥貓」職缺疑慮，對此，高鐵今（16）日澄清，兩位資深副總年薪在200～500萬元內，非500萬元到1,000萬元級距，符合業界水準。

台灣高鐵表示，本次組織調整是董事會考量公司未來發展及永續經營需求所做出的通盤調整，希望將組織業務功能區塊化及資源整合化，提升決策效率，並啟動規劃管理階層繼任計畫，符合公司治理精神，而新增兩位資深副總的年薪，以本次新增兩位資深副總經理年薪為例，仍在200～500萬元級距內，符合業界一般水準，並無所謂「肥貓」情形。

台灣高鐵強調，組織調整是為了讓經理人賦權及當責，有利公司組織發展，調整後組織架構與華航、中鋼等泛公股企業相似，且每位資深副總負責協助總經理管理及執行公司業務，並對總經理及董事長彙報。

目前泛公股持有台灣高鐵逾6成股權，經財改成為公有民營企業，先前已通盤檢視經理人的薪資水準，其中，董事長江耀宗及總經理鄭光遠的固定薪資比財改前減少一半以上，高鐵表示，其他經理人即使晉升為副總或資深副總，其固定薪資仍須提送董事會薪資報酬委員會，就其擔負職責與薪資間合理性進行審議。

高鐵指出，因應各階段公司發展需求，適時延攬各領域優秀專業經理人加入團隊，以維持公司競爭力並確保高鐵永續發展。

(工商 )