姚文智與主持人鬥嘴鼓 遭嗆「同樣政策講4遍！」

2018年07月16日 13:14 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人、綠委姚文智今天上廣播節目《POP搶先爆》，原本在闡述市政，但過程中竟然跟主持人黃光芹鬥嘴鼓。因姚先前已闡述社會住宅政策，節目進行到第三段時本來在講如何省預算，但姚又回過頭講自己主張改建混居社會宅，而非停建。此話一出，隨即遭黃光芹吐槽「不能同樣一個政策在我節目講4遍！這樣我怎麼進行採訪呢？」節目氣氛一度尷尬。

姚隨後補充，表示市府省下錢興建社會宅，可省下800億元，就可以做很多短期救急措施，比如青年租屋券、第二胎國家養政策；但姚隨即又改講，0元月票是被抹黑，他主張的是悠遊卡服務升值，夠聰明的話0元也可以。講完這段，黃光芹則直接切進廣告，「好休息一下我們馬上回來。」

節目進行到第4段，黃光芹追問姚，質疑柯文哲海選幹部留下幾個，是否質疑用人？姚說，柯的用人不需要我質疑，外界也都會看他是否真的重用年輕人，像他就是年輕時被重用，33歲就當新聞處長、34歲就負責高雄愛河流域整治等等，他相當感激。

但黃光芹反嗆，「文智你不是第一次來，這個部分其實以前重複很多遍了！」姚此時意圖再多解釋，但黃光芹說，「你要容許主持人提問嘛！今天是跟你夠熟才這樣子，主持人都沒有問到問題，你一直拉三段！」

黃光芹最後一個問題則聚焦北農總經理吳音寧，詢問姚若當選台北市長，該如何解決吳音寧的爭議？該不該去議會備詢？

姚說，吳音寧並沒有做錯事，該備詢就去，若議會有專案涉及到她也應該去一下，「比如農產運銷發生很大的問題，當然應該把她叫去」，但若只是發展成拿她當柯文哲的擋箭牌、炒新聞，那當然不應該去備詢。

(中時 )